SCHICK ALLA JUVENTUS? TRASFERIMENTO A RISCHIO: PROBLEMI NELLE VISITE MEDICHE? (CALCIOMERCATO LIVE) - Rischia di saltare il trasferimento di Patrik Schick alla Juventus, che doveva essere uno dei grandi colpi di calciomercato di questa estate. Cos’è successo? Dopo i test sarebbero emersi dei problemi che potrebbero mandare all'aria un affare che sembrava concluso da tempo. L'attaccante ceco aveva infatti sostenuto le visite mediche a Torino lo scorso 22 giugno, a cui erano seguiti post sui canali social della Juventus, solitamente testimonianza dell'affare concluso. Non c’erano state le firme, ma si pensava che ciò fosse dovuto semplicemente al fatto che per le visite mediche Schick aveva fatto un blitz di poche ore mentre era impegnato agli Europei Under 21 con la sua Repubblica Ceca. Il giocatore però non è ancora stato presentato ufficialmente dalla Juventus, tre settimane dopo le visite mediche e oltre due settimane dopo la fine degli Europei per i giovani cechi, eliminati già al termine della fase a gironi.

La Sampdoria resta alla finestra: Schick, 21 anni, pezzo pregiato dopo una splendida stagione in blucerchiato, aveva preferito la corte della Juventus a quella dell'Inter. I campioni d’Italia si erano aggiudicati il talento emergente della scorsa stagione - 11 gol al primo anno in Serie A in 32 presenze, molte cominciando dalla panchina - trovando un accordo con la Sampdoria sulla base di 30,5 milioni di euro e un paio di prestiti. Adesso bisognerà capire se l’affare si farà comunque o se clamorosamente salterà tutto. In questo secondo caso, naturalmente la domanda diventerebbe: che cosa ha Patrik Schick? La carriera di questo grande talento può davvero subire una battuta d’arresto a causa di problemi fisici? Attendiamo sviluppi nelle prossime ore.

