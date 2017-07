Wimbledon 2017/ Diretta Djokovic Berdych, Murray Querrey info streaming video e tv, orario delle partite

A Wimbledon 2017 è tempo di quarti di finale Atp (Foto LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: DJOKOVIC BERDYCH INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 12 LUGLIO)

Quarti di finale maschili a Wimbledon 2017: mercoledì 12 luglio, con inizio dei match alle ore 14, vivremo una grande giornata nel tabellone Atp con otto giocatori ancora in corsa per il titolo. C’è per esempio Roger Federer, che va a caccia della leggenda e di un ottavo titolo ai Championships a sei anni dall’ultimo; si scontra con quel Milos Raonic che un anno fa gli aveva spezzato il sogno in semifinale, e che rimane l’unico giocatore nato negli anni Novanta, una decade che non ha ancora messo un singolo Slam in bacheca.

C’è Novak Djokovic, che contro Federer potrebbe giocare in semifinale: il serbo sta dando prova di essere tornato a grandi livelli, ha già vendicato la clamorosa eliminazione del 2016 e si appresta a sfidare un Tomas Berdych che, finalista qui nel 2010, è encomiabile per il modo in cui è rimasto a rimanere nelle prime posizioni del ranking per dieci anni. Piccolo problema: il ceco non è mai riuscito a fare il grande passo, quello che lo avrebbe trasformato da giocare solidissimo a campione.

C’è Andy Murray, che è il campione in carica: il numero 1 del mondo ha in Sam Querrey, proprio il giocatore che fece fuori Djokovic l’anno scorso, l’avversario più abbordabile tra i big ma proprio per questo sa di non doversi distrarre nemmeno un secondo, visto che spesso e volentieri le insidie si annidano dove meno le aspetti. Ciononostante non si può negare che Murray parta favorito, a meno che il problema all'anca non si intensifichi improvvisamente causandogli più problemi di quanto non abbia fatto fino a qui.

Poi c’è Marin Cilic, o forse sarebbe meglio dire che c’è Gilles Muller: perchè sì, il croato è la testa di serie numero 7 del tabellone e il chiaro favorito per questo match, ma è il lussemburghese la grande sensazione del momento. Dopo la vittoria contro Rafa Nadal, per Muller è tutto possibile: chiaramente ora dovrà dimostrare di essere in grado di confermarsi, perchè affermazioni come quella nella maratona di martedì possono riuscire a tutti, una volta nella vita, ma per vincere i grandi tornei serve la continuità giorno dopo giorno. Su questo scommette un Cilic che ha la grande occasione di tornare a giocare una semifinale Slam; forse il vero vincitore da questa parte di tabellone è Murray, che eviterebbe comunque l’incrocio con Nadal e avrebbe una semifinale più abbordabile.

Dovesse vincere Cilic, lo scozzese dovrebbe comunque stare molto attento perchè il gigante croato si sta esprimendo alla grande, su una superficie che non ha mai particolarmente amato ma che in questi dieci giorni di Wimbledon 2017 è riuscito a domare. Le semifinali del torneo maschile saranno poi in programma venerdì 14 luglio; non vediamo l’ora di raccontarvi questi match che vanno in scena oggi, e di sapere quali saranno i quattro giocatori che continueranno la loro corsa.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani, ma va anche ricordata l’interattività sui canali che solitamente sono riservati agli abbonati al pacchetto Calcio. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.