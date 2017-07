Abdelhak Nouri/ Il giocatore dell’Ajax è in condizioni critiche: riportati gravi danni celebrali

Abdelhak Nouri (da youtube)

ABDELHAK NOURI, IL GIOCATORE DELL’AJAX SVENUTO IN CAMPO E’ IN CONDIZIONI CRITICHE – Continuano a destare viva preoccupazioni le condizioni di salute di Abdelhak Nouri, il giovane giocatore dell’Ajax che nei giorni scorsi è stato vittima di un terribile collasso mentre era in campo con i lancieri a disputare un incontro amichevole contro il Werder Brema. Come i più ricorderanno, il centrocampista di origini marocchine dopo aver giocato per a 71’ minuti all’improvviso era crollato a terra privo di sensi: immediati i soccorsi e le applicazioni delle prime pratiche di rianimazione come l’utilizzo del defibrillatore prima del trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale di Amsterdam. Dopo il grande spavento erano filtrate notizie positive sulle suo condizioni di salute tanto che i medici areano dichiarato che Abdelhak Nouri era da considerarsi fuori pericolo di vita,prima chiaramente di questa infelice notizia.

LA NOTIZIA VIA TWITTER- E’ stata la società dell’Ajax presso cui Abdelhak Nouri vestiva la maglia a dare il terribile annuncio solo un’oretta fa circa attraverso un messaggio via twitter in lingua inglese: “Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage… Our thoughts and prayers go out to him and his loved ones in this difficult time. #StayStrongAppie (L’Ajax è profondamente triste ad apprendere la notizia per cui Nouri avrebbe riportato seri e permanenti danni celebrali. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte a lui e ai suoi cari in questo momento così difficile). Secondo le ultime informazioni infatti pare che Nouri sia stato svegliato dal coma artificiale a cui era stato indotto presso l’ospedale di Innsbruck in Austria e i primi rilevamenti dei medici hanno dato questo terribile esito.

