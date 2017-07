Aru Maglia Gialla / Tour de France: il sogno nel nome di Michele Scarponi, nato da una primavera terribile

Fabio Aru a La Planche des Belles Filles (da Facebook Le Tour de France)

FABIO ARU MAGLIA GIALLA AL TOUR DE FRANCE (OGGI 13 LUGLIO 2017) - Fabio Aru in maglia gialla al Tour de France 2017 al termine del tappone pirenaico con arrivo a Peyragudes. Per carità, i distacchi sono minimi, dal momento che il sardo della Astana ha appena 6” di vantaggio sull’ex leader Chris Froome e nello spazio di 35 secondi troviamo anche Romain Bardet e Rigoberto Uran, ma la notizia resta ed è speciale sia per lo stesso Fabio Aru sia per tutto il ciclismo italiano, che nel 2017 aveva raccolto più delusioni e brutte notizie che soddisfazioni. L’anno era iniziato male anche per lo stesso Aru: prima il ritiro nella Tirreno-Adriatico, poi l’infortunio durante la preparazione per il Giro d’Italia, che sarebbe stato il grande obiettivo stagionale per Fabio Aru, essendo l’edizione numero 100 con partenza proprio dalla sua Sardegna. Su tutto poi la botta della more dell’amico e compagno di squadra Michele Scarponi: una primavera orribile, che ha portato Aru a mettere nel mirino questo Tour de France, che altrimenti forse non avrebbe nemmeno disputato. La rinascita comincia a giugno: un buon Giro del Delfinato e una straordinaria prestazione al Campionato Italiano, dove conquista la maglia tricolore staccando tutti in salita e giungendo da solo a braccia alzate sul traguardo di Ivrea.

Fabio Aru dunque si è presentato al via del Tour de France da campione d’Italia, come aveva fatto Vincenzo Nibali nel 2014 - e non c’è bisogno di ricordare come andò a finire tre anni fa… Al primo arrivo in salita Fabio ha staccato tutti, vincendo da solo sul traguardo di La Planche des Belles Filles, oggi nel tappone pirenaico Aru ha conquistato la maglia gialla per la prima volta nella sua carriera. Il Tour è ancora lungo, i distacchi sono minimi e il Team Sky resta nettamente la squadra più forte, anche perché proprio ieri la Astana ha perso per una caduta Dario Cataldo, mentre Jakob Fuglsang - anch’egli coinvolto nell’incidente - è rimasto in gara ma le sue condizioni non sono buone; tuttavia Aru fino a questo momento è stato il più forte in salita, Froome non è lo stesso degli anni scorsi e Bardet oppure Uran sono avversari forti ma non superiori al sardo. Se fosse una favola, il lieto fine sarebbe assicurato: è una gara sportiva e quindi ci sarà ancora moltissimo da pedalare e faticare, ma siamo sicuri che da lassù ci sarà qualcuno a dare una spinta a Fabio Aru nei momenti difficili. A proposito di favole, la morale la possiamo già trarre: le difficoltà fanno diventare grandi, chi ha valori ne emerge anzi ancora più forte. Come cantava Fabrizio De André, è dal letame che nascono i fiori: un petalo giallo a Parigi sarebbe un finale memorabile. Il sogno continua…

