BELOTTI AL MILAN CALCIOMERCATO, CONTATTI FRA LE PARTI: PROPOSTI PALETTA E NIANG – Il Milan vuole continuare il suo scoppiettante calciomercato estivo, e la sensazione circolante è che i grandi colpi devono ancora arrivare. In via Aldo Rossi, il duo dell’estate Fassone-Mirabelli, sta infatti lavorando all’arrivo di un grande centravanti, un calciatore che dovrà far dimenticare Carlos Bacca e regalare una stagione da almeno 25/30 gol. Insomma, il classico bomber di razza, e le attenzioni del Milan continuano ad essere rivolte a lui, ad Andrea Belotti. Milanista dalla nascita, come più volte ha dichiarato lo stesso, il centravanti del Torino ha iniziato la preparazione con la compagine granata soltanto pochi giorni fa, ma nulla è da lasciare al caso. Del resto il patron Urbano Cairo lo ha ammesso: «Non escludo nulla, vogliamo capire prima cosa voglia fare Belotti, noi ovviamente vogliamo trattenerlo ma…». Ventisei gol la scorsa stagione, terzo assoluto nella classifica cannonieri dietro a Mertens e Dzeko, l’attaccante del Toro è ormai pronto per una grande dopo le esperienze in Piemonte e ancor prima a Palermo.

L’operazione non è affatto delle più semplici, visto che il cartellino del “Gallo” vale almeno un centinaio di milioni di euro, ma fino ad oggi la dirigenza del Milan ha dimostrato di poter chiudere ogni trattativa, e di conseguenza nulla sarà da lasciare al caso. Nelle scorse ore ci sarebbero stati dei contatti fra le varie parti in gioco e l’idea della società meneghina è quella di abbassare le richieste economiche del Torino, inserendo delle contropartite tecniche, su tutte, Paletta e Niang, o magari Lapadula. Si può ipotizzare quindi un conguaglio da 75 milioni di euro più i due di cui sopra, anche se i granata preferirebbero monetizzare totalmente la cessione di Belotti. Il Milan non perde di vista il centravanti della nazionale italiana quindi, ma nel contempo lavora anche su piste alternative, a cominciare da Aubameyang del Borussia Dortmund, tra l’altro ex rossonero, per cui sarebbero pronti 60 milioni. Più lontano invece Kalinic della Fiorentina, che il Diavolo aveva trattato in particolare nelle scorse settimane.

