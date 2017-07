BONUCCI AL MILAN/ Calciomercato Juventus, l'agente rivela: "Ci sto provando!" (ultime notizie)

Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri (Foto: LaPresse)

BONUCCI AL MILAN? L'AGENTE RIVELA: "CESSIONE? CI STO LAVORANDO" - Il Milan sta pensando seriamente a Leonardo Bonucci per rinforzare la difesa di Vincenzo Montella. C'è qualcosa di vero nelle clamorose voci circolate nelle ultime ore: lo dimostrano le parole dell'agente del difensore della Juventus, contattato da Sportitalia. «Possibile cessione di Bonucci? Ci sto lavorando», ha dichiarato Alessandro Lucci. Trovano conferma allora le voci riguardanti i contatti tra il Milan e il procuratore di Leonardo Bonucci. Per il momento però non c'è un'offerta formale per il club bianconero, quindi non è stata ancora valutata l'ipotesi di inserire alcune contropartite tecniche, come Alessio Romagnoli e Mattia De Sciglio, per abbassare l'esborso economico. Siamo dunque nei confini dei sondaggi per il momento, ma non è poco, considerando il livello del giocatore e la complessità dell'operazione da costruire. Di sicuro i due giocatori rossoneri sopracitati farebbero al caso della Juventus, che però deve valutare con attenzione l'eventualità di cedere uno dei suoi pilastri.

GLI ATTRITI BONUCCI CON ALLEGRI - Quante possibilità ci sono di vedere Leonardo Bonucci con la maglia del Milan nella prossima stagione? Questa la domanda che si stanno ponendo i tifosi rossoneri. Non è ancora possibile dare una risposta, ma di sicuro il Milan è interessato al forte difensore della Juventus. Le voci si sono rincorse per tutta la giornata di ieri: stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha contattato l'agente Alessandro Lucci per capire se Leonardo Bonucci gradirebbe il trasferimento al Milan. E l'ipotesi è tutt'altro da scartare, visti gli attriti tra il difensore e l'allenatore Massimiliano Allegri durante la scorsa stagione. L'amministratore delegato Beppe Marotta ha sempre dichiarato di non voler trattenere a tutti i costi chi non è felice di far parte del progetto bianconero, quindi presto scopriremo se la clamorosa trattativa per Leonardo Bonucci prenderà effettivamente corpo.

DERBY CON L'OMBRA DELLA PREMIER - In caso di concreta apertura da parte della Juventus e di Leonardo Bonucci ad una separazione, il Milan non avrebbe strada libera. La società rossonera, interessata all'acquisto del difensore bianconero, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con l'Inter. E allora potrebbe scatenarsi un derby di calciomercato per portare a Milano il forte centrale della Juventus e della Nazionale. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Milan e Inter sono pronte ad andare all'assalto di Leonardo Bonucci. Per il Corriere dello Sport è stato l'agente a proporlo al club rossonero. Inoltre, rivela che la valutazione è di 50 milioni di euro e che nell'operazione potrebbe finire Mattia De Sciglio, non Alessio Romagnoli. Per la Gazzetta dello Sport, invece, le possibilità che si scateni un'asta sono concrete: «Bonucci cerca casa e la Juve non ostacola l’asta. Lo strano derby Inter e Milan e un'estate con vista Premier», scrive Carlo Laudisa.

