BIGLIA AL MILAN/ Calciomercato live: è fatta! Domani la partenza da Auronzo (ultime notizie)

BIGLIA AL MILAN CALCIOMERCATO LIVE, E’ FATTA! DOMANI LA PARTENZA DA AURONZO (ULTIME NOTIZIE) – La trattativa è stata estenuante, ma alla fine Lucas Biglia sarà un calciatore del Milan. Anche l’agente dell’ormai ex centrocampista della Lazio, Enzo Montepaone, ha sottolineato come l’affare sia concluso affermando come Biglia non vede l’ora di iniziare la sua avventura in rossonero. La notte per il perno del centrocampo dell’Argentina passerà comunque ad Auronzo: ora che non c’è più ansia, il giocatore potrà partire direttamente domani per raggiungere il Milan e partecipare con ogni probabilità alla tourné cinese che attende la squadra di Vincenzo Montella nei prossimi giorni. Alla fine, bonus compresi, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha ottenuto i 20 milioni di euro che rappresentavano la base minima per privarsi del capitano della Lazio, bonus compresi: Biglia va ad aggiungersi ad una batteria di acquisti rossoneri impressionante, con Bonucci che dovrebbe arrivare prestissimo e il sogno Aubameyang che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. (agg. di Fabio Belli)

NUOVO COLPO DI CALCIOMERCATO DEL MILAN CHE SI AGGIUDICA ANCHE LUCAS BIGLIA: SARA' LUI IL REGISTA DI VINCENZO MONTELLA

Lucas Biglia è la ciliegina sulla torta di una campagna di calciomercato travolgente effettuata dal Milan. I rossoneri si preparano a vivere una stagione da protagonisti dopo tanti anni di difficoltà e situazioni poco chiare. L'arrivo dell'argentino è sicuramente molto importante per il tessuto della squadra rossonera perché gli regala un regista di grande qualità che mancava fin dai tempi di Andrea Pirlo. Un calciatore in grado di giocare la palla con ritmo e di fare sempre e comunque il suo lavoro con pulizia, ordine e grande intelligenza. Probabile che Vincenzo Montella lo schiererà al centro del campo, regalandogli la possibilità di essere sempre e comunque concreto e pronto a portare qualità. Era il calciatore che serviva e se dovesse arrivare anche Leonardo Bonucci in rossonero il Milan avrebbe un doppio regista e un'asse completamente rivoluzionata in mezzo al campo. Intanto Lucas Biglia è rossonero, vedremo se lo sarà anche Leonardo Bonucci.

UN AFFARE DI MERCATO DA 17 MILIONI PIU' 3 DI BONUS: 3,5 MLN PER IL CALCIATORE

Sermbra essere davvero terminata la telenovela di calciomercato che porterà Lucas Biglia al Milan. La Gazzetta dello Sport sottolinea come si sia arrivati a metà strada per cercare di chiudere la trattativa. Si parla di diciassette milioni di euro più tre di bonus. Il centrocampista argentino ha così raggiunto il ritiro di Auronzo di Cadore, dove si è riunita la Lazio, per salutare solo i compagni e probabilmente domani sarà a Milano per effettuare le visite mediche per il Milan. I rossoneri gli hanno offerto un contratto da ben 3.5 milioni di euro l'anno e hanno dimostrato grande stima nei suoi confronti tanto da tallonarlo per tutta l'estate. Lucas Biglia ha così la sua grande occasione a trentuno anni dopo aver giocato diversi anni con la maglia della Lazio sulle spalle. La conferma è arrivata poi anche dall'agente del calciatore Montepaone che ha sottolineato a SportItalia: "Con il Milan è fatta".

