Calciomercato Fiorentina / News, De Notaris: tanti dubbi societari, i viola meta non appetibile (Esclusiva)

Calciomercato Fiorentina, Nikola Kalinic (LaPresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL PUNTO DI ERNESTO DE NOTARIS (ESCLUSIVA) – Le incertezze sul futuro societario della Fiorentina stanno complicando non poco anche la stagione di calciomercato estiva per la compagine viola. Poche le trattative di calciomercato su cui si vocifera in questi giorni che riguardano i toscani eccezion fatta per Bernardeschi e Kalinic: il primo è cercato con insistenza dalla Juventus mentre il secondo è nel mirino del Milan. Per entrambi i giocatori viola la probabile meta è ben gradita ma la dirigenza della Fiorentina non è molto contenta di doversi separare di questi due validissimi elementi. I viola intanto si sono messi alla ricerca di Baselli e Benassi ma per entrambi i giocatori granata, ma la trattativa di mercato di annuncia senza dubbio complicata. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Benassi potrebbe arrivare? In realtà la prima cosa da capire sarà la situazione societaria che si sta definendo alla Fiorentina. Da tutto questo dipenderanno le operazioni di calciomercato viola. In questo momento la Fiorentina non è un club di grande gradimento per molti calciatori, diciamo uno di vertice. Bisognerà aspettare per vedere l'evoluzione delle cose e capire se le cose possano cambiare.

Inglese potrebbe rinforzare l'attacco della Fiorentina? Questa invece è una trattativa di calciomercato che potrebbe concludersi positivamente. Inglese è un calciatore di valore, un calciatore che potrebbe fare altri progressi dopo la sua esperienza al Chievo. Non è escluso che migliorandosi ancora possa puntare alla Nazionale in futuro.

Bernardeschi andrà alla Juventus? Nonostante qualche problema di soldi che la Juventus dovrebbe dare alla Fiorentina su cui le due società non si trovano d'accordo credo che Bernardeschi possa vestire la maglia bianconera. C'è infatti ancora tanto tempo prima della fine del mercato.

E Kalinic verso il Milan? Credo proprio che questa trattativa di calciomercato sia quasi conclusa e Kalinic possa andare al più presto al Milan.

(Franco Vittadini)

