Calciomercato Inter/ News, assalto ad Angel Di Maria (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ASSALTO AD ANGEL DI MARIA DEL PARIS SAINT GERMAN -

L'Inter prepara un vero e proprio assalto di calciomercato alla ricerca di un colpo a sorpresa. I nerazzurri infatti sono tornati molto forte sul talento argentino del Paris Saint German Angel Di Maria. Questo lo riporta Don Balon che sottolinea come il club nerazzurro sia addirittura in contatto con l'entourage del calciatore ex Benfica. A sorpresa poi questo possibile acquisto potrebbe innescare una reazione a catena che potrebbe coinvolgere anche la Juventus.

Il club transalpino infatti nel caso dovesse andare a cedere Angel Di Maria all'Inter si metterebbe sulle tracce di Kylian Mbappé del Monaco calciatore che piace moltissimo alla squadra di Massimiliano Allegri che lo ha anche incontrato nella doppia semifinale di Champions League giocata contro il Monaco di Leandro Jardim. Di certo Angel Di Maria per l'Inter sarebbe un colpo di straordinaria importanza e che si adatterebbe alla perfezione al 4-2-3-1 di Luciano Spalletti.

AUSILIO SU NAINGGOLAN, DALBERT, PERISIC E COLIDO (ULTIME NOTIZIE) – Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha fatto un punto sulla situazione del calciomercato nerazzurro ospite a Calciomercato L'originale andato in onda nella notte su Sky Sport 1. Il dirigente ha parlato del giovanissimo Colido che ha sicuramente aperto diversi tavoli di discussione. Spiega: "Non possiamo confermare l'affare perché ancora non è stato chiuso. Ci sono possibilità davvero ottime che si faccia, ma arriverebbe comunque a gennaio perchè è un minorenne. Abbiamo sempre sui giovani e sono tanti quelli che cresciuti nell'Inter ora giocano in Serie A". Momento di riflessione anche su Radja Nainggolan: "So davvero poco in merito. Seguo la vicenda dell'esterno come gli altri. Ognuno deve guardare in casa propria. Devo pensare ai miei problemi. Ad oggi Nainggolan non è stato messo sul calciomercato ed è giusto rispettare questa cosa".

Parole imporanti su Perisic: "Manchester? Qui si allena molto bene. Non abbiamo mai preso in considerazione quello che ci hanno offerto". Dalbert invece: "C'è una trattativa, abbiamo manifestato il nostro interesse".

