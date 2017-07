Calciomercato Juventus/ News, agente Bonucci a sorpresa: sto lavorando alla sua cessione (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Leonardo Bonucci - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CLAMOROSO: BONUCCI LASCIA I BIANCONERI. C'È LA CONFERMA DELL'AGENTE -

Leonardo Bonucci lascerà la Juventus? Fino a poche ore fa questa sembrava una mera utopia, ma nelle ultime ore tutto sembra essere cambiato. Stanotte hanno stupito le parole del suo agente Alessandro Lucci che a un preciso messaggio della redazione di SportItalia ha risposto senza possibilità di fraintendimento. I giornalisti dello studio di Michele Criscitiello ha sottolineato se ci sarebbe stata un'eventuale cessione del difensore e il procuratore ha risposto con un didascalico: "Ci sto lavorando".

Parole che arrivano a margine di un pomeriggio in cui si era parlato moltissimo del possibile passaggio di Leonardo Bonucci al Milan con un'offerta che comprendeva i cartellini di Alessio Romagnoli e Mattia De Sciglio. La Juventus al momento non ha dato una risposta a queste parole, ma sicuramente non tarderanno ad arrivare dichiarazioni da Torino. Intanto Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha sottolineato come il Milan si sia portato avanti parlando già con il procuratore del calciatore.

MARCHETTI: CI SARA' UN COLPO A CENTROCAMPO (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus ha messo a segno il primo colpo di calciomercato importante in questa sessione e cioè quello che ha portato a Torino Douglas Costa. Ora si sta lavorando a Federico Bernardeschi della Fiorentina, ma presto arriverà anche un centrocampista importante. Di questo ha parlato Federico Marchetti a Sky Sport 24 che ha sottolineato: "La Juventus cercherà di fare un colpo importante a centrocampo, visto che lo sta cercando praticamente da un anno. Prima però ci saranno delle uscite come quella di Mario Lemina".

Il calciatore gabonese piace a diversi club sia in Premier League che nella Liga spagnola. Arrivato due anni fa dal Marsiglia non è riuscito ancora a imporsi in maglia bianconera, alternando cose buone a cose che lo sono state decisamente meno. Sicuramente ha pesato molto paradossalmente la sua duttilità che gli ha permesso di essere utile in tanti ruoli, ma mai indispensabile in nessuno di questi.

