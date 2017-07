Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla a Froome, occhio a quella a pois (12^ tappa, oggi)

Chris Froome leader con la maglia gialla (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (12^ TAPPA, OGGI)- Dopo una nuova tappa dedicata ai velocisti, oggi il Tour de France 2017 torna protagonista con una frazione che promettete fuochi d’artificio per la classifica riservata agli scalatori della Grande Boucle. Come è noto nel percorso della frazione da Pau a Peyragudes prevede diversi Gpm tra cui anche quello Fuori Categoria di Port de Bales e l’arrivo in salita nella cittadina dei Pirenei. Controlliamo quindi subito come si configura la classifica del Tour de France 2017 riservata agli scalatori e che dona al suo leader l’iconica maglia a pois, che oggi al via di Pau sarà indossata dal francese Warren Barguil della Sunweb in testa con 60 punti. L’attuale leader è però seguito nella graduatoria da Roglic (Lotto Jumbo) fermo a quota 30 punti e da Alexis Vuillermotz della Ag2r La Mondiale a 27 punti: i punti messi in palio oggi potrebbero per capovolgere completamente la situazione. Dopo la maglia a pois andiamo a controllare come si presenta alla vigilia di questa 12^ frazione la classifica principale del Tour de France ovvero quella generale e che dà al suo leader la maglia gialla, sempre sulle spalle di Chris Froome.

Il ciclista del Team Sky ieri ha toccato quota 50 casacche della Grande Boucle e ora ha in graduatoria un crono totale di 47H 01' 55'': alle sue spalle resiste a meno 18 secondi il nostro Fabio Aru, tra i protagonisti più attesi sui Pirenei nella giornata di oggi. Resiste invece al terzo gradino del podio Romain Bardet, vittima ieri di una piccola caduta: il francese ha ancora 51 secondi da recuperare rispetto a Froome, ma riesce a tenere dietro di sé il ciclista della Cannondale Rigoberto Uran che ha 55 secondi di gap dalla testa della classifica. Completano la top ten per la maglia gialla Fuklsgang (sofferente nella frazione precedente), Martin Daniel, Simon Yates, Nairo Quintana, Mikel Landa e George Bennet.

Ricordiamo infine che per la maglia verde il leader incontrastato rimane Marcel Kittel che ieri ha trovato la sua quinta vittoria di tappa in questa edizione del Tour de France 2017: l’alfiere della Quick Step Floors è infatti salito a quota 335 punti e viene seguito a grande distanza da Michael Matthews, fermo a 202 punti e dal connazionale Andrè Greipel che ha invece a bilancio 171 punti. Non dimentichiamo invece che nella graduatoria riservata ai giovani under 25 il leader con la maglia bianca rimane Simon Yates: il britannico della Orica Scott è sempre in testa con il crono generale 47H 03' 57'', e viene seguito per il momento da Louis Meintjes della Uea Emirates a 2 minuti e 58 secondi oltre che da Pierre Roger Latour, che registra ancora un gap di 3’ e 28 secondi dal ciclista del team Sky.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Fabio Aru (Ita, Astana) a 18"

3. Romain Bardet (Fra, Ag2r LA Mondiale) a 51”

4. Rigoberto Uran (Col, Cannondale ) a 55”

5. Jakob Fuglsang (Den, Astana) a 1’37”

6. Daniel Martin (Irl,Quick Step Floors) a 1’44”

7. Simon Yates (Grb, Orica Scott) a 2’ 02”

8. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 2’13”

9. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 3’06”

10 George Bennet (Aus, Lotto Jumbo) a 3’53

