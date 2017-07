Inter truffata/ Il papà della Boschi si inventa una sponsorizzazione di Ethiad: e qualcuno ci casca pure...

Michael Bolingbroke ed Erick Thohir (LaPresse)

FC INTER, TENTATA TRUFFA CON FALSA SPONSORIZZAZIONE ETIHAD - Una truffa ai danni dell’Inter da parte delle stesse persone che tentarono la scalata a Banca Etruria con il beneplacito di Pier Luigi Boschi, padre del sottosegretario Maria Elena Boschi: questo è il forte titolo di prima pagina sull’edizione in edicola oggi de ‘Il Giornale’, con un ampio articolo a firma Giacomo Amadori. Ai tempi in cui Erick Thohir era ancora proprietario del pacchetto di maggioranza del club nerazzurro fu presentata all’Inter una sponsorizzazione della compagnia aerea mediorientale Etihad dal valore di 125 milioni di euro, che sarebbero stati un grande toccasana per le casse nerazzurre - che pure con l’ingresso del gruppo Suning fino al 30 giugno di quest’anno ha dovuto fare i conti con il fair-play finanziario della Uefa. Amadori fa i nomi: nei tablet di Giuliano Michelucci, indagato per riciclaggio ad Arezzo per le vicende legate a Banca Etruria, sarebbero stati trovati i documenti che raccontano di questa truffa che avrebbe come personaggio chiave un presunto emiro, Jassim al Qasimi, di cui un certo Valerio Lattanzio sarebbe stato l’emissario italiano. Non c’era nulla di vero: Etihad non ne sapeva nulla, ma per mesi i vertici dell’Inter, dagli allora dirigenti Michael Bolingbroke e Marco Fassone (oggi al Milan) fino a Roberto Mancini, allora allenatore, abboccarono all’amo. Un altro elemento di collegamento fra il caso Banca Etruria e la truffa all’Inter sarebbe l’avvocato romano M. C., lo stesso che rigirò all’ufficio di Michelucci un programma finanziario intestato a Pier Luigi Boschi.

Nei giorni scorsi M. C. Ha informato ‘Il Giornale’ di avere denunciato Lattanzio, chiarendo di essere “il pesce più piccolo” di questa storia. Buon per l’Inter che alla fine si sia chiarito che l’intera vicenda era solo una truffa: a pagare fu Adriano Bacconi, allora collaboratore di Mancini nello staff tecnico dell’Inter, colpevole di avere presentato alla società Lattanzio (nel frattempo trasferitosi in Spagna), pur essendo stato a sua volta raggirato. Bacconi è stato contattato da Amadori e ha affermato: “Il mio errore è stato quello di avere introdotto Lattanzio ai piani alti dell’Inter. Avrei dovuto fare da filtro e allontanarlo”. Bacconi dunque nell’estate 2015 sarebbe stato contattato per proporre alla società questa (falsa) offerta di sponsorizzazione, mettendo di fatto in contatto i truffatori con Fassone prima e Bolingbroke poi: “Lì è finito il mio compito, ma so che il rapporto con Lattanzio è andato avanti per mesi”. Per un certo periodo lo stesso Mancini sarebbe stato molto allettato dall’idea, prima di raffreddarsi molto. Eppure, ad ottobre sia il Corriere della Sera sia la Gazzetta dello Sport parlano di un possibile arrivo di Etihad come sponsor dell’Inter: proprio la pubblicità però fa svanire tutto, perché la compagnia aerea smentisce tutto. Bacconi è chiamato a testimoniare in Questura sui propri rapporti con Lattanzio e il 21 gennaio 2016 lascia l’Inter. Nel frattempo nella società nerazzurra cambia tutto: arriva Suning, Bolingbroke esce dall’organigramma e lo stesso Thohir - pur essendo ancora presidente - ha ormai un ruolo secondario. Tutto è finito, restano solo gli strascichi giudiziari di questa tentata truffa.

