Pronostici Europa League/ Le scommesse sulle partite del secondo turno preliminare (andata, oggi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEL 2^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA, OGGI) – L’Europa League torna protagonista questa sera con le ben 32 partite valide per il girone di andata del 2^ turno preliminare: dopo l’unico anticipo che si è giocato ieri sera tra Inter Baku e Fola, questa sera si completerà il tabellone davvero ben fitto. Andiamo quindi ad analizzare per sommi capi i match più importanti in programma per oggi e di scoprire i pronostici e le conseguenti scommesse delineate per le partite in programma questa sera, dove il primo fischio d’inizio è atteso già alle ore 16.00 con il match Pavlodar-Stella Rossa. Per questo primo incontro di esordio del 2^turno preliminare il pronostico appare meno scontato del previsto dato che entrambe le squadre presentano un ottimo stato di forma. Chi invece appare pienamente favorito dal pronosticò della viglia è il Maccabi Tel Aviv che invece affronterà dalle ore 17.00 il Kr Reykjav, come anche la compagine ungherese del Videoton impegnata oggi alle ore 18.15 contro glie stoni dei Kalju, specialmente dopo il brillante successo ottenuto nel primo turno contro il Balzan.

L’incontro che stando al pronostico appare invece dall’esito fortemente incerto è quello che dalle ore 19.00 vedrà in campo di giocatori del Vaduz contro i norvegesi del Odd. I primi hanno raggiunto il turno dopo aver affrontato senza particolari problemi il Bala Town, mentre i secondi hanno superato nel migliore dei modi i nordirlandesi del Ballyema. Situazione invece affatto incerta quella tra l’Astra girgiu e Zura: i rumeni, che già l’anno scorso avevano incontrato la Roma di Spalletti, oggi appare la vincitrice annunciata in campo allo Stadionul Marin Anastasovici contro la compagine azera alla sua prima presenza nella competizione europea. Altro vincitore pronosticato è anche lo Sturm Graz che alle ore 20.30 affronterà il Mlados Podgorica: la compagine austriaca è al match di esordio in questo tabelloni dell’Europa League mentre i montenegrini hanno già consumato parecchie energie nel 1^ turno preliminare nell’affrontare il Gandazar. Tra gli ultimi match del calendario della 2^ turno di Europa League in programma questa sera merita poi spazio a sé anche la partita tra Shamrock Rovers e Mlada Boleslav: i cechi sono entrati solo ora nel tabellone della seconda competizione europea, ma da grandi favoriti, mentre la compagine irlandese ha lottato per l’accesso con i giocatori dello Stjarnan,

