Pronostici/ Wimbledon 2017: le scommesse sulle semifinali femminili. Williams-Konta, sfida per la storia

Garbine Muguruza: seconda finale in tre anni a Wimbledon? (LaPresse)

PRONOSTICI WIMBLEDON 2017: LE SCOMMESSE SULLE SEMIFINALI FEMMINILI (13 LUGLIO) - Per i nostri pronostici sul torneo di Wimbledon 2017, giovedì 13 luglio parliamo delle semifinali femminili: le due sfide nel tabellone Wta ci consegneranno i nomi delle giocatrici che sabato disputeranno la finale e si contenderanno l’ambito trofeo, il più prestigioso tra quelli messi in palio nella stagione del tennis mondiale. Quattro tenniste, quattro storie diverse, probabilmente possibilità simili di arrivare in fondo: non c’è una favorita netta per il titolo, e nemmeno per le semifinali. Tuttavia, andiamo a vedere quali tra queste quattro sfidanti hanno le maggiori opportunità per prendersi la finale, provando a tenere conto di tutti i fattori in gioco.

MUGURUZA-RYBARIKOVA - Un ritorno contro una grande sorpresa. Garbine Muguruza due anni fa era in finale a Wimbledon, l’anno seguente vinceva il Roland Garros e coronava così quattro stagioni di continua ascesa ai vertici del tennis mondiale. Da lì in avanti, la spagnola si è fermata: nella seconda metà del 2016 ha rischiato di gettare alle ortiche la qualificazione alle Wta Finals ed è uscita dalle prime dieci del ranking. I quarti agli Australian Open ce l’avevano consegnata in ripresa, ma sulla terra - sua superficie favorita - non era stata impeccabile; invece a Wimbledon è tornata grande, eliminando la Kerber e superando senza scossoni l’insidia Kuznetsova. Per rendimento attuale e potenza nei colpi parte in vantaggio, ma attenzione a Magdalena Rybarikova: la slovacca nel 2013 aveva avvicinato la Top 30 con ottime settimane estive (finale a Stanford) ma poi si era persa per strada, lasciando intendere che fosse uno dei fuochi di paglia del circuito. Quattro anni più tardi, sorprendentemente, la ritroviamo in semifinale a Wimbledon: partiva dal numero 87 della classifica, ha eliminato Karolina Pliskova e Coco Vandeweghe e soprattutto lo ha fatto con grande autorità. E’ nelle classiche due settimane della vita, quelle in cui anche senza pensarci ti riesce tutto; i precedenti sono 2-2 e nell’unico sull’erba ha vinto la Rybarikova, ma il pronostico di oggi dice Muguruza perchè l’occasione di tornare in finale a Wimbledon è troppo ghiotta.

V. WILLIAMS-KONTA - Che grande storia in questa semifinale: da una parte una tennista di 37 anni, che ha vinto cinque volte Wimbledon e ha in bacheca 7 Slam, ma non trionfa dal 2008 e ha passato anni nei quali non era nemmeno certa di poter continuare a giocare. Dal 2014 - finale a Montréal eliminando Serena - è tornata: la Top Ten riconquistata, la grande corsa negli Slam fino all’ultimo atto degli Australian Open (stavolta Serena l’ha battuta). Con sei Championships sarebbe nella leggenda: la più anziana vincitrice di un Major, un arco temporale di 17 anni tra il primo e l’ultimo Slam, il ritorno di carattere e sacrificio. A sfidare Venus c’è Johanna Konta: arrivata sostanzialmente dal nulla, perchè di fatto prima del 2015 non aveva fatto granchè ed era “una delle tante”. Clamorosa la sua trasformazione nelle ultime due stagioni: la semifinale degli Australian Open e il titolo a Stanford nel 2016 (in finale contro Venus), poi la vittoria a Sydney e il grande colpo nel Premier Mandatory di Miami. Con la semifinale di Wimbledon è già sicura di entrare nelle prime 5 al mondo da lunedì, ma vuole di più: vuole diventare la prima donna britannica a vincere Wimbledon dai tempi di Virginia Wade. Sono passati 40 anni: sarebbe l’anno perfetto per farlo, intanto è la prima suddita del Regno Unito a giocare una semifinale Slam da quando Jo Durie lo fece agli Us Open, e sono trascorsi 33 anni. Se ci riferiamo al solo Wimbledon, ne sono passati 39: nel 1978 la Wade aveva perso contro Chris Evert. Il pronostico? Dura, durissima: diciamo Venus Williams, che sull’erba resta ancora la giocatrice da battere anche se è sotto nei precedenti (2-3). Tuttavia, non ci stupiremmo certo di vedere in finale la Konta.

© Riproduzione Riservata.