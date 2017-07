Rinnovo Nainggolan / Inter addio? Il prolungamento si farà entro la settimana (Calciomercato live)

Radja Nainggolan, Roma - LaPresse

RINNOVO NAINGGOLAN IL PROLUNGAMENTO SI FARÀ ENTRO LA SETTIMANA: ADDIO INTER? (CALCIOMERCATO LIVE) – Sembrerebbe ormai vicina alla conclusione la vicenda di calciomercato con protagonista il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, e l’Inter. Il nazionale belga veniva considerato fino a poche ore fa uno dei principali candidati per rinforzare la zona offensiva del centrocampo nerazzurro, ma l’epilogo, a tinte giallorosse, pare ormai dietro l’angolo. Come riferito dalla redazione di Sky Sport nelle scorse ore, nella giornata di ieri c’è stato un incontro fra il direttore sportivo della Roma, Monchi, e l’agente del centrocampista di origini indonesiane. Argomento del faccia a faccia, il prolungamento del contratto di Nainggolan con annesso aumento dell’ingaggio. Attualmente l’ex Cagliari percepisce 4 milioni di euro netti annui con bonus, mentre la richiesta del giocatore è di 4 milioni ma senza bonus.

Le sensazioni circolanti negli ambienti capitolini sono positive, e già entro questa settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca dopo un incontro previsto anche con lo stesso Nainggolan. Nel caso in cui il giallorosso dovesse sottoscrivere il nuovo accordo, a quel punto l’Inter dovrà cambiare obiettivo, virando su altri calciatori. Difficile, se non impossibile, che Radja possa rinnovare il contratto e poi salutare tutti come ad esempio fece Thiago Silva nel 2012 con il Milan. Del resto l’operazione per l’Inter è sempre stata complicata anche perché la Roma, se mai avesse voluto vendere il proprio uomo di punta, lo avrebbe girato ad un club straniero, evitando così di rafforzare una concorrente diretta sia per un posto in Champions League quanto per la corsa allo scudetto. Non ci resta quindi che attendere gli ulteriori sviluppi di questa importante vicenda di calciomercato, che creerà una sorta di effetto domino soprattutto in casa Inter.

