Risultati Europa League, andata 2^ turno preliminare (Foto LaPresse)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 2^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 13 LUGLIO 2017) - Inaugurato dall’”anticipo” tra Inter Baku e Fola, il secondo turno preliminare di Europa League 2017-2018 si gioca giovedì 13 luglio a partire dalle ore 16, quando a Pavlodar è in programma la prima partita Irtysh-Stella Rossa. Contando anche quella di ieri, sono 33 le partite che animano queste sfide, di cui va in scena ora l’andata: ben 25 squadre sono quelle che hanno superato il primo turno preliminare, le altre 31 invece attendevano già a questo punto delle qualificazioni.

Ovviamente citare tutte le partite nel dettaglio è impresa complicata; possiamo però dire che ci saranno diverse fasce orarie nelle quali si giocherà. Alle 16:45 avremo un’altra partita (Kairat Almaty-Skenderbeu), alle 17:00 ci sarà Maccabi Tel Aviv-KR Reykjavik, poi tre partite alle ore 18:00, una (Kalju-Videoton) alle 18:15, altre due gare alle 18:30 con Liepaja-Suduva alle 18:45. Si continua alle ore 19 con cinque sfide, due saranno alle 19:30 mentre alle 19:45 si giocherà la sola Progrès-Ael Limassol. Di nuovo in campo alle 20 con due sfide; Slovan Bratislava-Lyngby alle 20:15, tre partite alle ore 20:30 con altre quattro alle 20:45. Alle 21 sono previste tre partite; alle 22 si chiude con Valur-Domzale.

Insomma, tante partite e tanti spunti di riflessione: intanto bisogna considerare che siamo a metà luglio, ma che non tutte le squadre impegnate sono allo stesso punto della stagione. Alcune hanno iniziato da tempo il campionato e dunque sono più in forma, altre invece si sono radunate pochi giorni fa; naturalmente questo incide nei possibili risultati che matureranno sul campo, al netto di quelli che potranno essere i rapporti di forza. Possiamo dire altro: ovvero che una di queste squadre potrebbe essere l’avversaria del Milan. I rossoneri infatti sono qualificati di diritto al terzo turno preliminare, e aspettano di conoscere il loro destino sapendo in ogni caso di poter partire favoriti.

Le prime partite di Europa League per i turni di qualificazione hanno mostrato poco equilibrio in campo, tanto è vero che soltanto una partita, nella doppia sfida, ha avuto bisogno dei tempi supplementari (ed è poi finita ai calci di rigore). Con l’avvento del secondo turno preliminare le cose potrebbero cambiare, ma in compenso sono arrivate squadre decisamente più competitive; non ci resta che stare a vedere come andranno a finire le cose in questa lunga giornata di Europa League.

EUROPA LEAGUE 2017-2018, ANDATA 2^ TURNO PRELIMINARE

ore 16:00 Irtysh-Stella Rossa

ore 16:45 Kairat Almaty-Skenderbeu

ore 17:00 Maccabi Tel Aviv-KR Reykjavik

ore 18:00 Shkendija-HJK Helsinki

ore 18:00 Ruzomberok-Brann

ore 18:00 Rabotnicki-Dinamo Minsk

ore 18:15 Kalju-Videoton

ore 18:30 Altach-Dinamo Brest

ore 18:30 Brondby-VPS

ore 18:45 Liepaja-Suduva

ore 19:00 Vaduz-Odd

ore 19:00 Ostersund-Galatasaray

ore 19:00 Qabala-Jagiellonia

ore 19:00 Haugesund-Lech Poznan

ore 19:00 Apollon-Zaria Balti

ore 19:30 Valletta-Utrech

ore 19:30 Astra-Zira FK

ore 19:45 Progrès-Ael Limassol

ore 20:00 Norrkoping-Trakai

ore 20:00 Beitar Gerusalemme-Botev Plovdiv

ore 20:15 Slovan Bratislava-Lyngby

ore 20:30 Trencin-Bnei Yehuda

ore 20:30 Sturm Graz-Mladost Podgorica

ore 20:30 Hajduk Spalato-Levski Sofia

ore 20:45 Osijek-Lucerna

ore 20:45 Aberdeen-Siroki Brijeg

ore 20:45 Cork-Aek Larnaca

ore 20:45 Zeljeznicar-Aik Solna

ore 21:00 Ferencvaros-Midtjylland

ore 21:00 Panionios-Gorica

ore 21:00 Shamrock Rovers-Mlada Boleslav

ore 22:00 Valur-Domzale

© Riproduzione Riservata.