Risultati/ Star Sixes 2017, Italia-Brasile: info streaming video e diretta tv, formazioni, orario (13 luglio)

Star Sixes 2017: diretta Italia-Brasile (LAPRESSE)

RISULTATI STAR SIXES 2017, DIRETTA ITALIA-BRASILE - Giovedì 13 luglio 2017 parte lo Star Sixes, il primo torneo di calcio a 6 che riunisce a Londra 12 nazionali composte da vecchie glorie del calcio mondiale. Si tratta di ex giocatori, più o meno famosi, che alla O2 Arena tornano a calcare il terreno di gioco -se pur in versione ridotta- in una competizione che durerà fino a domenica (16 luglio), giorno in cui saranno disputate le semifinali e le due finali. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLO STAR SIXES 2017 (13 LUGLIO)

Presente anche l’Italia con una selezione di ex stelle: la prima partita degli azzurri sarà l’ultima di giovedì sera e comincerà alle ore 23:15 italiane, le 22:15 di Londra che ospita questa manifestazione. L’avversario è d’eccezione: il Brasile che contro l’Italia ha vinto due titoli mondiali, quelli del 1970 in Messico e del 1994 negli Stati Uniti d’America. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia-Brasile, la nostra rappresentativa comprende il portiere Marco Amelia, i difensori Luciano Zauri e Massimo Oddo, i centrocampisti Simone Barone, Angelo Di Livio e Stefano Fiore e gli attaccanti Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Fabrizio Ravanelli.

Si parte con 6 titolari in campo e 4 giocatori in panchina. Per il Brasile invece i convocati sono il portiere Dida, i difensori Juliano Belletti e Roberto Carlos, i centrocampisti Amaral, Gilberto Silva, Djalminha, Juninho Paulista, ed Elano e gli attaccanti Rivaldo e Julio Baptista. Lo Star Sixies si compone di 3 gironi da 4 squadre ciascuno: nel gruppo A sono state inserite Inghilterra, Spagna, Messico e Scozia, nel gruppo B invece Nigeria e China oltre a Italia e Brasile, il gruppo C infine comprende Germania, Francia, Portogallo e Danimarca.

Questo il programma della prima giornata: si parte alle ore 20:30 italiane (le 19:30 londinesi) con Inghilterra-Spagna (gruppo A), poi alle 21:00 Messico-Scozia (A) e a seguire Portogallo-Danimarca (ore 21:30, gruppo C), Germania-Francia (22:15, C), Nigeria-Cina (22:45, B) e a chiudere Italia-Brasile (23:15, B). Il regolamento del torneo prevede partite da 20 minuti senza intervallo (diventeranno 30 per le sfide ad eliminazione diretta), in caso di pareggio si andrà direttamente ai calci di rigore (3 per parte). Al termine della fase a gironi le prime 2 nazionali di ogni gruppo e le 2 migliori terze accederanno ai quarti di finale, in programma sabato sera a partire dalle 20:30 ora italiana.

Tutto il programma dello Star Sixes, quindi anche la partita di giovedì sera tra Italia e Brasile (inizio ore 23:15 italiane), sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca a cura di Roberto Marchesi e Gabriele Giustiniani. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire le sfide anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti anche sul sito internet ufficiale starsixes.com.

RISULTATI STAR SIXES 2017 (GIOVEDÌ’ 13 LUGLIO)





ore 20:30 Inghilterra-Spagna (gruppo A)

ore 21:00 Messico-Scozia (gruppo A)

ore 21:30 Portogallo-Danimarca (gruppo C)

ore 22:15 Germania-Francia (gruppo C)

ore 21:45 Nigeria-Cina (gruppo B)

ore 23:15 Italia-Brasile (gruppo B)

