TOTTI A TRIGORIA AS ROMA NEWS: INCONTRO CON MONCHI, SARÀ LA SPALLA DEL DS – Dopo un mese e mezzo circa, si è rivisto al centro sportivo di allenamento della Roma di Trigoria, l’ex capitano dei giallorosso, Francesco Totti. Il Pupone ha fatto una visita a sorpresa in quel luogo vicino alla capitale dove ci ha vissuto per ben 25 anni. Lì ha incontrato il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, l’amministratore delegato Umberto Gandini, e soprattutto il direttore sportivo Monchi. Con quest’ultimo, l’ex attaccante si è trattenuto un po’ di più (si parla di circa una mezz’oretta), ed il motivo è semplice: discutere del proprio futuro in seno alla dirigenza della società capitolina. Secondo quanto filtra dagli ambienti giallorossi, il colloquio fra i due è stato molto positivo, e con grande probabilità si è parlato della possibilità che lo stesso Totti possa svolgere un ruolo tecnico nella Roma, affiancando proprio Monchi nelle varie operazioni di mercato, scouting e reclutamento dei possibili giocatori per i giallorossi.

Un vis-a-vis che pare abbia soddisfatto in particolare Totti che non voleva svolgere un semplice ruolo di rappresentanza/immagine, ma puntava appunto ad un incarico di maggiore responsabilità. Sia chiaro, nulla è stato ancora definito, ma il faccia a faccia di ieri è servito senza dubbio da ottima base per riaggiornarsi in un futuro decisamente prossimo. Del resto che Totti sarebbe diventato prima o poi un dirigente della Lupa lo si sa da circa 10 anni, da quando la famiglia Sensi era al comando, e già si parlava di un possibile pensionamento dello stesso ex calciatore. Il Pupone dovrebbe firmare un contratto di sei anni a cifre alquanto importanti, in linea più o meno con il suo vecchio ingaggio da calciatore, e come già detto sopra, il neo-dirigente avrà un compito operativo e nel contempo di supporto al direttore sportivo spagnolo. Del resto anche lo stesso Monchi non ha mai nascosto le proprie volontà, affermando pubblicamente più volte di volere a proprio fianco l’ex calciatore

