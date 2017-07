Tour de France 2017/ Diretta streaming video e tv: vincitore, percorso e orari della 12^ tappa Pau-Peyragudes

Diretta Tour de France: Fabio Aru (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: VINCITORE, PERCORSO E ORARI (12^ TAPPA PAU-PEYRAGUDES) - Oggi il Tour de France 2017 con la dodicesima tappa Pau-Peyragudes di 214,5 km vivrà una delle sue giornate più importanti: notevole chilometraggio, ma soprattutto si affrontano i Pirenei per un tappone che proporrà un finale durissimo e il secondo arrivo in salita dell’edizione numero 104 del Tour de France, di cui costituirà una delle frazioni più significative ed attese, con il fascino delle salite pirenaiche che sono una caratteristica saliente della Grande Boucle. Allora non perdiamo altro tempo e andiamo adesso ad esaminare in maggior dettaglio che cosa ci attende lungo il percorso della dodicesima tappa Pau-Peyragudes del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

La partenza avrà luogo da Pau, sede dell’arrivo di ieri, alle ore 11.10, dal momento che la tappa sarà lunga e impegnativa. La prima parte del tracciato non sarà difficile: il primo Gran Premio della Montagna di giornata sarà infatti un quarta categoria, la Côte de Capvern al km 64 della corsa, seguita al km 94 dallo sprint intermedio di giornata, che sarà collocato in località Loures-Barousse. Si comincerà a fare un po’ più sul serio affrontando il Col des Ares (km 111,5), un Gpm di seconda categoria collocato al termine di 7,4 km di salita al 4,6% di pendenza media, comunque soltanto un piccolo antipasto delle fatiche successive. La prima vera salita pirenaica di questo Tour de France sarà il Col de Menté, Gpm di prima categoria collocato al km 139,5 del percorso, al termine di una salita di 6,9 km con pendenza media all’8,1%. Saremo ancora ben lontani dal traguardo, ma le fatiche cominceranno a pesare.

Dopo la discesa, si comincerà quasi subito a salire, prima in modo graduale e poi, superata la località di Mauleon Barousse, affrontando il Port de Balès, che sarà l’unico Gpm Hors Catégorie di questa giornata, al km 184 e al termine di ben 11,7 km di ascesa al 7,7% di pendenza media - dato indicativo, dal momento che sarà una salita non molto costante, con tratti anche oltre il 10% alternati ad altri più facili. Dopo la lunga discesa, si ricomincerà immediatamente a salire verso il Col de Peyresourde, uno dei nomi mitici del Tour sui Pirenei, altri 9,7 km di salita con pendenza media - molto regolare - del 7,8% per raggiungere il Gpm di prima categoria che sarà collocato al km 209,5. Attenzione però, perché non sarà ancora finita: pur mancando solamente 5 km al traguardo, dopo una breve discesa si tornerà ancora a salire negli ultimi 2,4 km, per raggiungere l’arrivo di Peyragudes che sarà anche valido come Gpm di seconda categoria, salita evidentemente breve ma con pendenza media dell’8,4% e punte di pendenza massima fino al 16%. Insomma, negli ultimi 40 km potrà davvero succedere di tutto…

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà alle ore 13.45 sul canale tematico con una lunga anteprima, poi ecco dalle ore 15.00 in simulcast su entrambi i canali la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle. Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 11.00 per vivere integralmente il tappone, al termine della frazione ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

