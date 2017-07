Ianis Hagi (LaPresse)

VIDEO FIORENTINA VAL DI FASSA (7-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) – Una prima uscita stagionale orse meno soddisfacente rispetto alle aspettative quella della Fiorentina, che ieri ha chiuso con il risultato di 7-0 la sua amichevole contro la rappresentativa della Val Di Fassa. Andiamo a conoscere cosa è successo ieri pomeriggio in campo: nella prima frazione di gioco (che si è chiusa con qualche minuto di anticipo) i protagonisti assoluti sono stati i giovani e specialmente Gabriele Gori. Il viola della formazione primavera è stato infatti il primo a sbloccare il risultato all’11’ minuto sfruttando un buon assist di Hugo: al suo gol ha presto risposti anche Sottil due minuti dopo firmando cosi il tabellone sul 2-0.. passa poco e la Fiorentina cala il tris ancora con Gori: il primo tempo pare davvero in mano ai giovani giunti al ritiro dalla primavera. La Val di Fassa comunque ha in tempo a farsi vedere di fronte allo specchio di Sportiello,ma senza avere particolare successo.

IL SECONDO TEMPO – tanti i cambi annunciati nella seconda frazione di gioco come da previsto: dalla panchina esce soprattutto Josip Maganjic grande protagonista di questa seconda parte dell’amichevole contro la Val di Fassa. E’ proprio lui il primo marcatore della 2^ frazione di gioco: firmando il gol al 6’minuto e poi trovando la doppietta personale al 21’ minuto della ripresa. Con lui si fa vedere anche Schetino al 35’ e Hagi appena due minuti dopo con quest’ultimi che firmerà la rete del 7-0 finale. Da questa amichevole senza dubbio mister Pioli ha raccolto tante buone informazioni riguardo i suoi giovani, ma per poter dare un giudizio sullo stato di forma della compagine viola al centro di parecchie polemiche tra tifosi e società oltre che mercato si dovrà attenere prove più impegnative, nonostante va dato certamente onore alla prova della rappresentativa della Val di Fassa.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FIORENTINA VAL DI FASSA (7-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE, da violachannel)

