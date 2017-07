Milinkovic Savic e Keita (LaPresse)

VIDEO LAZIO AURONZO (16-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE)- Una splendida prima uscita stagionale per la Lazio 2017-2018 di Mister Inzaghi: nonostante la modestia dell’avversario senza dubbio la compagine biancoceleste ha dato buona prova di se ieri in campo contro l’Auronzo in amichevole come racconta dopo tutto anche il tabellone finale fissato sul 16-0 per la formazione capitolina. Ma andiamo a vedere cosa è successo ieri in campo: fino dalle prime battute è stata chiaramente la Lazio a prendere le file del gioco e specialmente nella persona di Keita Balde. E’ stato infatti il senegalese, nome caldo del mercato a sbloccare il tabellone segnando il primo dei suoi sei gol al’ 6 minuto di gioco: dopo di lui ci ha pensato dopo due minuti Felipe Anderson a portare i biancocelesti in vantaggio sullo 2-0.nella prima frazione di questa amichevole è però sempre Keita Balde il protagonista assoluto di fronte allo specchio avversario: saranno infatti sue le reti firmate al 15’, 20’ 40’ 41’ e 45’ e il tabellone finale al termine del primo tempo dell’amichevole porterà il risultato di 9-0 grazie anche alle reti di Milinkovic Savic al 25’ e Crecco a rete al 43’.

IL SECONDO TEMPO – Dopo la goleada nella prima frazione di gioco la Lazio ritorna in campo contro l’Auronzo più rilassata: Inzaghi può permettersi qualche cambio per provare nuove soluzione tattiche e mettere in campo altri giocatori le cui condizioni vanno ulteriormente testate. Nonostante il ritmo più lento i gol firmati dai biancocelesti ritornano numerosi: già nel primo minuto ella ripresa è arrivato infatti il gol del 10-0 firmato da Murgia a cui ha fatto subito seguito un palo di Palombi e la rete di Oikonomidis al 10’ del secondo tempo (che verrà bissata appena dieci minuti dopo)nel frattempo la palla passa a Alessandro rossi che firma la doppietta personale al 15’ e al 36’ minuto della frazione, dopo qualche gioco con la traversa e le mani del portiere dell’Auronzo comunque baravo nonostante l’imparità tecnica evidente della partita. A chiudere il match ci ha pensato di fatto Palombi che dopo qualche errore di troppo fatto nei primi minuti della seconda frazione ha trovato anche lui la sua doppietta andando in gol al 37’ e al 40’ del secondo tempo.

