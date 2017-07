Dries Mertens (LaPresse)

VIDEO NAPOLI BASSA ANAUNIA (17-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - Prima uscita ufficiale del Napoli di Maurizio Sarri contro la Bassa Anaunia. Apre le danze del match Lorenzo Insigne. Il folletto napoletano dimostra di essere subito in forma. Come previsto la gara, con il passare dei minuti, assume un punteggio tennistico. Milik, Allan e Insigne portano il match sul quattro a zero dopo appena trenta minuti. L'attaccante polacco dimostra di avere una fame atavica di gol dopo il grave infortunio patito nella scorsa stagione. Infatti Milik riesce a siglare tre reti nella prima frazione intervallate dalla gioia personale di Maksimovic, si va al riposo con gli azzurri avanti di sette reti. Nella ripresa Maurizio Sarri cambia ben dieci undicesimi della formazione iniziale. Entra un certo Dries Mertens che in trentotto minuti sigla ben sei reti di pregevole fattura. La risposta al "rivale" in attacco Milik è servita. Chiudono la contesa Giaccherini, due reti, Rog e Pavoletti.

Prime indicazioni positive per Maurizio Sarri contro i dilettanti della Bassa Anaunia. Da segnalare l'ottimo esordio del neo acquisto Ounas. Per Dries Mertens ormai gli aggettivi non si trovano più. Milik dimostra subito di voler contendere fattivamente il posto al belga, ma le gerarchie sono ormai decise. Ottime anche le prestazioni di Insigne e Giaccherini. In generale il Napoli ha mostrato già di essere in palla, prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Trento alle 21:00. Al termine del match Dries Mertens ha commentato così la sia prova: “Mi piace giocare da 9 e va bene anche alla squadra. Siamo qui per allenarci e questa partita è stata utile. Voglio ripeter l’ultima stagione. La Champions? è un crocevia molto importante per la squadra. Lo scudetto? Deve essere sempre il nostro obbiettivo, anche se sappiamo che sarà difficile”.

