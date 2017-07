Wimbledon 2017/ Diretta Muguruza Rybarikova, V. Williams Konta: info streaming video e tv, orario (semifinali)

Venus Williams: a Wimbledon 2017 caccia all'ottavo Slam (LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: MUGURUZA RYBARIKOVA, V. WILLIAMS KONTA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 13 LUGLIO) - A Wimbledon 2017 siamo arrivati alle semifinali femminili: giovedì 13 luglio scopriremo quali saranno le due giocatrici che si sfideranno nell’ultimo atto di sabato, il match che assegnerà il titolo. Si parte sul campo centrale alle ore 14 italiane: Garbine Muguruza sfida Magdalena Rybarikova, mentre nell’altra semifinale Venus Williams affronta Johanna Konta.

Il quadro della situazione ci presenta una grande veterana che, con già sette titoli Slam (cinque a Wimbledon) corre per un altro Major a 37 anni e a 9 anni dall’ultimo; una campionessa Slam (Muguruza) che ai Championships ha giocato la finale due anni fa e che, dopo mesi difficili, è tornata in grande stile e come dimostrazione farà nuovamente il suo ingresso nella Top Ten del ranking a partire da lunedì; una britannica (Konta) che ha la possibilità di spezzare i 40 anni di digiuno riportando finalmente il titolo femminile di Wimbledon in casa; e una outsider (Rybarikova) che non aveva mai superato il terzo turno di un Major e clamorosamente si trova in semifinale, con la grande opportunità di fare un altro passo avanti.

Difficile capire come possano andare le due sfide: le favorite d’obbligo ci sono e si chiamano Muguruza e Williams, ma se in finale dovessero andare Rybarikova e Konta non ci stupiremmo più di tanto. E’ il tennis femminile: imprevedibile e aleatorio, anche a due giorni di distanza tra un match e l’altro. Di sicuro la Muguruza ha espresso un ottimo tennis per tutto il torneo - ha eliminato la numero 1 del mondo Angelique Kerber e poi ha dominato su Svetlana Kuznetsova - e quando è in questo stato di forma è difficile batterla; in più la Rybarikova potrebbe sentire la tensione di una semifinale Slam, anche se fino a questo punto è stata bravissima anche a far fronte all’interruzione per pioggia, quando era in vantaggio e cominciava già a pensare in grande.

Certamente Venus Williams, che non ha dovuto nemmeno inserire la quinta per battere le giovani Konjuh e Ostapenko (praticamente nessun rischio) gioca come sul giardino di casa, e se il fisico la sorregge è ancora una delle più forti tenniste sul circuito; però la Konta ha già battuto in rimonta Simona Halep dimostrando una grande concentrazione e spirito di iniziativa, è spinta da tutto il pubblico (magari non come ai tempi della grande rincorsa di Andy Murray, ma in un modo piuttosto simile) ed è riuscita a elevare il suo livello fino a diventare tra le Top 5 al mondo. Saranno sfide del tutto equilibrate insomma; magari non bellissime perchè la pressione e l’ansia di dover arrivare in finale si faranno sentire, ma la speranza è comunque di divertirci.

Wimbledon 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 2: sul primo dei due canali verranno anche garantiti approfondimenti da studio, con particolare risalto ai match degli italiani, ma va anche ricordata l’interattività sui canali che solitamente sono riservati agli abbonati al pacchetto Calcio. Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

