AVVERSARIO MILAN: CHI CONTRO I ROSSONERI? (SORTEGGIO 3^ TURNO PRELIMINARE EUROPA LEAGUE 2017, OGGI) - Si avvicina il sorteggio del terzo turno preliminare di Europa League e la domanda sorge spontanea: quale sarà l’avversario del Milan? La risposta è che molto probabilmente non lo sapremo nemmeno dopo il sorteggio: andiamo a capire il perché. Si stanno giocando infatti le partite del secondo turno preliminare: questa settimana i match dei andata, settimana prossima ci sarà il ritorno mentre il Milan entrerà in scena solamente nella settimana ancora successiva. Di conseguenza verranno oggi sorteggiati gli abbinamenti: c’è una sola possibilità che il Milan sappia già oggi il nome del suo avversario, cioè se con i rossoneri verranno sorteggiati i romeni del CSU Craiova, squadra che è allenata dall’italiano Devis Mangia. Infatti anche il Craiova come il Milan entrerà in scena solamente nel terzo turno preliminare ma non è una testa di serie e di conseguenza potrebbe essere abbinato alla formazione di Vincenzo Montella, per quello che sarebbe un derby italiano in panchina il 27 luglio e il 3 agosto.

In tutti gli altri casi, il Milan oggi scoprirà semplicemente quale sarà la partita di ritorno del secondo turno che dovrà seguire con attenzione per scoprire quale sarà il suo avversario. Ecco dunque quali sono tutti gli abbinamenti possibili: Nomme Kalju (Estonia) o Videoton (Ungheria), andata 0-3; Inter Baku (Azerbaigian) o Fola Esch (Lussemburgo), andata 1-0; Valletta (Malta) o Utrecht (Olanda), andata 0-0; Panionios (Grecia) o Gorica (Slovenia), andata 2-0; Brondby (Danimarca) o VPS Vaasa (Finlandia), andata 2-0. Il Gorica si farebbe preferire per un puro motivo geografico: sarebbe infatti la trasferta più corta fra tutte le possibili. Gli incroci più curiosi sarebbero invece quelli con l’Utrecht oppure con l’Inter Baku: nel caso della formazione olandese, perché i rossoneri andrebbero a giocare nella città natale di un certo Marco Van Basten e la suggestione sarebbe evidente; quanto all’Inter Baku, sarebbe solo una motivazione legata al nome, perché Milan-Inter Baku darebbe aria di derby anche finendo a giocare sulle rive del lontano mar Caspio.

