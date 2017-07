Andrea Belotti, Torino - LaPresse

BELOTTI AL MILAN CALCIOMERCATO, ECCO L’OFFERTA DA 80 MILIONI DI EURO – Il Milan non ha assolutamente voglia di bloccare il proprio calciomercato estivo. In attesa che vengano ufficializzate due operazioni top, leggasi Bonucci dalla Juventus e Biglia dalla Lazio, in via Aldo Rossi si lavora senza sosta per rinforzare ulteriormente la rosa. Resta un ultimo grande obiettivo ed è il centravanti che avrà il compito di guidare l’attacco, rifornendolo con almeno 20/30 gol stagionali. Nelle ultime ore, a riguardo, è tornato fortemente d’attualità il nome di Andrea Belotti, attaccante della nazionale italiana, di proprietà del Torino. Il Gallo è da sempre tifoso rossonero dichiarato, e ovviamente sogna di vestire la casacca del club meneghino, ma l’operazione non è delle più semplici, soprattutto dal punto di vista economico. Il patron dei piemontesi, Urbano Cairo, valuta il giocatore attorno ai 100 milioni di euro (come recita la clausola rescissoria valevole solo per l’estero), ma il Diavolo si spingerebbe al massimo fino a 80 milioni.

Come sottolineato stamane dal quotidiano Tuttosport e da La Stampa, la proposta che il Milan starebbe per confezionare sarebbe di 80 milioni cash o eventualmente di 60 milioni con l’aggiunta di un paio di giocatori, leggasi Gabriel Paletta e M’Baye Niang. Questi ultimi sono due rossoneri molto graditi al tecnico Sinisa Mihajlovic, avendoli già allenati nella sua precedente esperienza a San Siro. Per ora il Torino resiste ma non è da escludere che Belotti possa un po’ forzare la mano, voglioso appunto di sbarcare nel Milan, tra l’altro in una società che sta creando un progetto che almeno sulla carta sembrerebbe davvero interessante, soprattutto se venisse ufficializzato l’arrivo di Leonardo Bonucci. Il Milan ovviamente non perde di vista le alternative, a cominciare da Nikola Kalinic della Fiorentina, che ha già lasciato il ritiro e che sembra sia prossimo proprio allo sbarco a Milanello. Attenzione anche ad Aubameyang del Borussia Dortmund, per cui sarebbe pronto un investimento molto simile a quello per Belotti.

