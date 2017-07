Leonardo Bonucci, difensore Juventus - LaPresse

BONUCCI COME HIGUAIN I TIFOSI DELLA JUVENTUS INDIGNATI SUL WEB PER IL TRASFERIMENTO AL MILAN – L'operazione di calciomercato fra Milan e Juventus per Leonardo Bonucci è di certo una delle più clamorose delle ultime sessioni di trattative. Il club rossonero, colta la palla al balzo, ha deciso di assicurarsi il centrale di difesa della Vecchia Signora, pilastro della nazionale italiana, con una trattativa blitz. 42 i milioni di euro che il Diavolo verserà nelle casse dei campioni d’Italia in carica, mentre al giocatore andrà un ingaggio da 10 milioni annui con bonus. Una trattativa che ovviamente ha fatto scatenare i tifosi sul web, ed in particolare sui social network Facebook e Twitter. Se da una parte ci sono i supporters del Milan, esaltatissimi dopo una campagna acquisti scoppiettante, e per via appunto dell’arrivo a Milanello di Leo, dall’altra vi sono quelli juventini, letteralmente indignati e indiavolati. Molti i tifosi bianconeri che mettono infatti in dubbio la fedeltà dell’ormai ex calciatore della Vecchia Signora.

C’è chi ad esempio ricorda la famosa frase del presidente Gianni Agnelli «Chi vuole restare alla Juventus lo fa anche per un tozzo di pane», o chi riporta alla luce le dichiarazioni dello stesso Bonucci risalenti a meno di un anno fa, al 26 novembre del 2016, quando diceva: «Io via dalla Juventus? Piuttosto legatemi ai cancelli dello Juventus Stadium perché non me ne andrò mai». C’è anche chi punta a bruciare la casacca dell’ex 19 della Juventus, fotografando un accendino con la divisa bianconera sullo sfondo. Insomma, i tifosi della squadra campione d’Italia non hanno affatto preso bene questa trattativa, e forse non si aspettavano che lo stesso Bonucci potesse lasciare la Juventus per andare in una rivale diretta come appunto il Milan. Ma è anche vero che nel calcio di oggi non bisogna più sorprendersi di nulla. Le bandiere alla Maldini, Zanetti, Totti, Del Piero, non esistono più, e il caso di poche settimane di Donnarumma, quando fece infuriare i tifosi rossoneri non volendo rinnovare, ne è solo un altro dei molteplici esempi.

