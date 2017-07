Lucas Biglia, Lazio - LaPresse

BIGLIA AL MILAN CALCIOMERCATO LIVE, L’ARGENTINO ATTESO A MILANO: VISITE, FIRMA E PARTENZA PER LA CINA – E’ fatta, il Milan si è assicurato un nuovo giocatore in questo esaltante calciomercato estivo 2017. Come vi abbiamo già raccontato, nella serata di ieri si è praticamente chiusa la trattativa fra il club rossonero e la Lazio per Lucas Biglia. Andiamo a vedere insieme i dettagli di questa ennesima operazione meneghina, la nona ormai prossima all’ufficialità dall’inizio di questa sessione mercantile. La squadra capitolina incasserà un assegno da 17 milioni di euro con l’aggiunta di tre di bonus legati a presenze, gol ed eventuali trofei vinti, per la cessione a titolo definitivo del proprio giocatore. Alla fine è stata trovata un’intesa che accontenta le due squadre, con i biancocelesti che hanno sempre richiesto una ventina di milioni di euro per l’argentino, e il Milan che invece tendeva ad ottenere un piccolo sconto. Se tutto andrà come previsto Lucas Biglia sarà già oggi a Milano per le rituali visite mediche e poi la firma sul contratto.

Attualmente, come riferito dai colleghi di Milannews, il nazionale albiceleste si trova ancora nell’hotel dove è in ritiro la Lazio, ma a breve dovrebbe partire, appunto destinazione il capoluogo lombardo. Dopo di che il giocatore partirà per la tournee in Cina, aggregandosi ai suoi nuovi compagni in vista delle prossime amichevoli contro Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Con la chiusura di questa ennesima trattativa, come dicevamo, la nona da quando è iniziato il mercato, il Milan si assicura così un tassello fondamentale in vista della prossima stagione. Erano infatti anni che dalle parti di San Siro non si vedeva un centrocampista dalle qualità del biondo sudamericano, che ricorda per certi versi Andrea Pirlo, con tutte le accortezze del caso. Visto anche il prossimo sbarco di Bonucci al Milan, è molto probabile che Montella utilizzi un 3-5-2, dove Biglia sarà il perno centrale, spalleggiato da Kessie e Bonaventura sugli interni, con Ricardo Rodriguez a sinistra e Conti a destra, pronti ad offendere quanto a tornare in difesa.

© Riproduzione Riservata.