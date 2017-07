Bonucci al Milan/ Ultime notizie calciomercato Juventus: oggi arriva la firma!

Calciomercato Juventus, Bonucci e Allegri - La Presse

BONUCCI AL MILAN, CALCIOMERCATO JUVENTUS: UN COLPO DA 40 MILIONI -

La Juventus ha praticamente ceduto al Milan Leonardo Bonucci nella più clamorosa operazione di calciomercato di questa caldissima estate. SportItalia ha sottolineato come quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la cessione del calciatore ai rossoneri. Si parla di un contratto di quattro anni tra i sei e i sei e mezzo milioni di euro.

Già oggi potrebbero esserci le visite mediche a Casa Milan con i tifosi della Juventus che non riescono a credere ai loro occhi di fronte a questa trattativa che sicuramente lascia molti interrogativi su una squadra reduce da grandissimi successi e che va a cedere il suo perno centrale neanche poi per una cifra da capogiro. Si parla di un affare complessivo da 40 milioni senza l'inserimento di contropartite. Sicuramente sarà comunque importante capire poi chi prenderà la Juventus per sostituirlo nonostante la già ampia presenza di calciatori importanti proprio tra i difensori centrali.

DEL PIERO SENZA PAROLE PER LA CESSIONE DI LEO BONUCCI

Oggi potrebbe essere il giorno di Leonardo Bonucci al Milan, una trattativa lampo di calciomercato che lascia tutti senza parole anche gli addetti ai lavori. E' stata curiosa la faccia di Alessandro Del Piero interpellato da Sky Sport dopo aver giocato la gara Italia-Brasile valida per la Star Sixes 2017. L'ex capitano bianconero ha detto di essere rimasto sorpreso da tifoso della Juventus. Questi ha sottolineato: "Sono molto sorpreso. Sembrava tutto uno scherzo quando è arrivata la notizia. E' davvero molto sorprendente, non avrei mai pensato una cosa del genere". Alessandro Del Piero è sembrato davvero senza parole e in difficoltà nel poter commentare questa situazione che ha visto i bianconeri protagonisti. Di certo ci si aspetta delle spiegazioni direttamente da Leonardo Bonucci che dovrà presto dare una spiegazione precisa della sua scelta e del perché un amore incredibile come quello con la Juventus sia finito così all'improvviso in una sera di metà luglio.

© Riproduzione Riservata.