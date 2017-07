CALCIOMERCATO MILAN/ News, Kalinic vuole a tutti i costi i rossoneri (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KALINIC ABBANDONA IL RITIRO DELLA FIORENTINA

Negli ultimi anni era molto difficile trovare un campione che accettasse di giocare nel Milan per le tante difficoltà vissute. Ora però tutto è cambiato anche grazie a un calciomercato sfavillante. Dopo Lucas Biglia e Leonardo Bonucci infatti è arrivata l'ora di prendere un altro attaccante. In cima alla lista dei desideri c'è ancora Patrick-Emerick Aubameyang che però, viste le grandi pretese del Borussia Dortmund, potrebbe rimanere un sogno. La realtà dice che l'obiettivo più concreto è quello che porta a Nikola Kalinic della Fiorentina. Con i viola c'è un ottimo rapporto e si deve prendere una decisione proprio per Nikola Kalinic.

Il croato ha giocato a lungo nel calcio italiano, dimostrando anche di essere un valore aggiunto per chi lo acquista. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare però che Nikola Kalinic sia tornato in Croazia per problemi di famiglia e non per preparare il suo addio a Firenze. Si punta a chiudere questa trattativa, anche se è molto difficile, alla fine della prima settimana.

IL TOTTENHAM PUNTA SUSO (ULTIME NOTIZIE) – Tra i calciatori del Milan su cui non si capisce bene il futuro c'è sicuramente Suso. Lo spagnolo è nel mirino di diversi club internazionali ma con gli arrivi di altri calciatori è scivolato in ultima posizione. A Sky Sport ha sottolineato Gianluca Di Marzio che su di lui ci sarebbe il forte pressing del Tottenham. La squadra inglese ha risorse economiche importanti e di certo non avrà problemi ad accettare l'arrivo del trequartista spagnolo.

C'è però da dire che il Milan dovrebbe trattenere un calciatore così giovane e di talento. Gli Spurs vorrebbero Suso a titolo definitivo, avendolo già visto all'opera in Premier League con la maglia del Liverpool. Per il club rossonero questa è una situazione difficile da analizzare anche perché l'arrivo di altri calciatori nel ruolo dello spagnolo potrebbero offuscarlo e far crollare il suo valore di calciomercato.

