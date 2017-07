Caldara, Atalanta - LaPresse

CALCIOMERCATO SERIE A LIVE, ATALANTA: ORSOLINI ARRIVA, CALDARA RESTA – L’Atalanta prosegue il suo calciomercato estivo all’insegna dei giovani talenti. Il club nerazzurro vuole infatti mantenere viva la sua tradizione, scovare nuovi giocatori di qualità, farli esploderli, e poi cederli alle big italiane e non. Fra questi spicca senza dubbio Mattia Caldara, che la Juventus si è già assicurata negli scorsi mesi. Il centrale di difesa viene da un campionato 2016-2017 di altissimo livello, e ciò ha appunto attirato le attenzioni dei campioni d’Italia in carica, che hanno deciso di bloccarlo in vista della stagione 2018-2019. L’Atalanta è infatti riuscita a trattenere il classe 1994 fino al maggio dell’anno venturo, dopo di che il ragazzo sarà libero di trasferirsi a Torino. Attenzione però, perché il prossimo addio di Leonardo Bonucci, dato vicinissimo al Milan, potrebbe rimescolare le carte in gioco.

La Juventus si sta infatti ovviamente guardando attorno per sostituire il centrale bianconero, ed avrebbe individuato fra i papabili proprio il Caldara di cui sopra. Un primo sondaggio sarebbe già stato fatto, ma la risposta dei nerazzurri pare sia stata decisamente fredda, anche perché la Dea conta molto sul ragazzo per la stagione futura, tenendo conto anche dell’impegno Europa League. Attualmente l’operazione sembra quindi molto complessa, ma nulla sarà da lasciare al caso. Nel frattempo, sempre fra Juventus e Atalanta, è ormai in dirittura d’arrivo l’operazione riguardante Riccardo Orsolini, giovane attaccante bianconero che i vice-campioni d’Europa gireranno allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo con la formula del prestito per due stagioni, con diritto di riscatto e controriscatto in proprio favore. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, e chissà che tale operazione non possa aprire qualche spiraglio per Caldara…

