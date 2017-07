Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla a Fabio Aru, Froome vicino (13^ tappa, oggi)

Fabio Aru è leader della classifica generale al Tour de France 2017 (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (13^ TAPPA, OGGI) – Il Tour de France e la sue classifiche tornano protagoniste oggi venerdì 14 luglio con la 13^ tappa che porterà i corridori da Saint Girons a Foix: al via però oggi la grande sorpresa sarà quella di poter vedere finalmente il nostro Fabio Aru con la prestigiosa maglia gialla. Con la terza prestazione al traguardo di Peyragudes, il Campione d’Italia in carica è riuscito nell'impresa di strappare iconica casacca da leader della classifica generale dalle spalle di Chris Froome, che oggi chiaramente sfrutterà la complessità del tracciato per provare a riprendersela. Per il britannico del team Sky l’impresa non risulta impossibile specialmente se si considera il forte aiuto che finora la sua squadra gli ha servito: Aru ha un crono generale di 52h 51’ e 49” e dista appena 6 secondi da Froome. Dietro di loro rimane alla terza piazza della graduatoria generale troviamo proprio il vincitore della precedente frazione ovvero il francese Romain Bardet, che registra un gap di 25 secondi da Aru, con Uran e Daniel Martin nella top 5 con un gap rispettivamente fissato a 55 secondo e 1 minuto e 41’ secondi. Continuando a scorrere nella graduatoria general del Tour de France alla vigilia della 13^ tappa ricordiamo che completano la top ten Simon Yates, Mikel Landa, Nairo Quintana, George Bennet e Luois Meintjes.

Per quanto riguarda le altre graduatorie ricordiamo che nella classifica a punti il leader della maglia verde rimane Marcel Kittel. Il tedesco della Quick Step ha infatti a bilancio ben 352 punti e conserva un vantaggio di 130 punti sul primo avversario, ovvero l’australiano Michael Matthews, fermo a quota 222 punti: completa il podio provvisorio anche Andrè Greipel fermo però a 171 punti. Sia la frazione di ieri che quella di oggi risultano davvero significative per la classifica che riguarda gli scalatori del Tour de france 2017: anche nella 13^ frazione infatti sono in programma ben 3 Gpm di 1^ categoria che potrebbero capovolgere la graduatoria provvisoria. Al via di Saint Girons sarà ancora il francese Warren Barguil a indossare la maglia a pois, con 70 punti, ma ora in classifica l’uomo della Sunweb è seguito a quota 32 da Thomas De Gendt oltre che da Primoz Roglic, questo però fermo a quota 30 punti. Infine non dimentichiamo la classifica dei giovani ovvero che comprende tutti i corridori impegnati in questa 13^ tappa del Tour de France 2017 sotto i 25 anni: qui il leader contraddistinto dalla maglia bianca rimane Simon Yates con in crono generale di 52H 54' 02''.dietro all’alfiere della Orica Scott rimane stabile il distacco di Meintjes a 2’38” con ancora il francese Pierre Roger Latour alla terza piazza della graduatoria ma ora con 56 minuti di ritardo da recuperare sul britannico.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Fabio Aru (Ita, Astana)

2. Chris Froome (Gbr, Sky) a 6"

3. Romain Bardet (Fra, Ag2r LA Mondiale) a 25”

4. Rigoberto Uran (Col, Cannondale ) a 35”

5. Daniel Martin (Irl,Quick Step Floors) a 1’41”

6. Simon Yates (Grb, Orica Scott) a 2’13”

7. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 2’55”

8. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 4’01”

9. George Bennet (Aus, Lotto Jumbo) a 4’04"

10. Louis Meintjes (Rsa, UAE Team Emirates) a 4'51"

