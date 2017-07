Diretta/ Italia Cina: info streaming video e tv, risultato live (World Grand Prix 2017 Volley femminile)

Diretta Italia Cina (LaPresse)

DIRETTA ITALIA CINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX VOLLEY FEMMINILE) – Italia Cina è la partita di volley femminile in programma oggi venerdi 14 luglio alle ore 14.00 secondo il fuso italiano (le ore 20.00 locali) in programma a Macau e valido come primo match del secondo weekend del World Grand Prix 2017. Seconda chance per le azzurre del ct Mazzanti per affrontare le campionesse olimpiche in carica dopo la débâcle ottenuta propri contro le cinesi nel primo fine settimana della competizione mondiale targata Fivb: in campo oggi le azzurre dovranno quindi dare qualcosa di più per potere ancora sperare di accedere alla Final Six contro un avversario affatto facile.

Anche se la rosa portata anche in questo weekend del World Grand Prix dal tecnico cinese An Jiajie appare profondamente rimaneggiata dalla formazione che l’estate scorsa ha portato a casa la medaglia d’oro alle olimpiadi di Rio de Janeiro. Fino a oggi la compagine cinese ha mostrato comunque in grado di ritagliarsi senza troppo fatica il suo spazio in questa edizione del torneo e rimane tra le candidate probabili a partecipare alla Final six.

Prestazione finora più complicata invece per le azzurre del tecnico Davide Mazzanti: le azzurre presenti al World Grand Prix anch’esse in formazione totalmente rimaneggiata hanno sofferto molto nel weekend precedente nonostante l’ottima guida di un nuovo staff tecnico abbia già mostrato i primi segnali incoraggianti.

Fin dalla vigilia del World Grand Prix il cammino dell’Italia appariva irto di difficoltà, non ultimo una nuova rosa che ancora deve conoscere i suoi meccanicismi: i confronti a cui finora le azzurre sono state chiamate sono poi stati tutti di grandissimo livello tecnico: un aiuto nella processo di crescita ma anche alcune batoste che penalizzano la posizione delle italiane nel torneo. Oggi però per le azzurre vi sarà la prima occasione di riscatto proprio contro le Cinesi: il precedente del appena 7 giorni va dove la Cina ha battuto l’Italia per 3-1 brucia ancora nello spogliatoio di Mazzanti, e quindi più motivato che mai.

Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Cina attesa oggi alle ore 14.00 per il World Grand Prix non sarà visibile in diretta tv ma sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming video tramite il profilo Youtube ufficiale della federazione (FIVB Volleyball). Consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.worldgrandprix.2017.fivb.com per rimanere aggiornati sulle ultime novità, il tabellino e il risultato live della partita di volley femminile.

