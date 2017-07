Diretta/ Mondiali nuoto Budapest 2017 streaming video e tv: programma e orari (oggi 14 luglio)

Diretta Mondiali nuoto 2017: Elena Bertocchi (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2017 BUDAPEST STREAMING VIDEO E TV: TUFFI E NUOTO SINCRONIZZATO, IL PROGRAMMA (OGGI 14 LUGLIO) - Cominciano oggi i Mondiali di nuoto 2017 a Budapest, capitale dell’Ungheria. Per oltre due settimane, fino a domenica 30 luglio, gli sport acquatici saranno dunque al centro dell’attenzione: ricordiamo infatti che nella prima parte della rassegna iridata saranno tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto di fondo a catalizzare l’attenzione, mentre per le gare di nuoto in corsia bisognerà attendere domenica 23 luglio e durerà lungo tutte le due settimane il torneo di pallanuoto, con le finali naturalmente nell’ultimo weekend.

Oggi è dunque il giorno della cerimonia d’apertura, che avrà luogo a partire dalle ore 20.00 per rendere ufficialmente Budapest capitale mondiale degli sport acquatici, un onore che la piccola Ungheria merita, in virtù della sua ottima tradizione sia nel nuoto sia nella pallanuoto. Ovviamente quindi oggi non verranno assegnate medaglie, ma fin dal mattino prenderanno il via le qualificazioni di alcune gare, che precederanno dunque anche il via ufficiale con la cerimonia d’apertura. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

Diamo dunque uno sguardo più dettagliato al programma delle gare che caratterizzeranno la giornata di oggi, venerdì 14 luglio. Saranno protagonisti i tuffi e il nuoto sincronizzato, che apriranno la manifestazioni con le qualificazioni delle gare di tuffi dal trampolino 1 metro sia maschile sia femminile, mentre per quanto riguarda il nuoto sincronizzato l’appuntamento sarà con il programma tecnico sia del solo sia del duo, tutte competizioni che comunque assegneranno le medaglie nei prossimi giorni. Più nel dettaglio, per quanto riguarda i tuffi alle ore 11.00 cominceranno le qualificazioni del trampolino 1 metro uomini, con in gara Tommaso Rinaldi e Giovanni Tocci.

Alle ore 16.00 invece l’appuntamento sarà con le qualificazioni del trampolino 1 metro donne, con la campionessa europea Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. La Bertocchi ci ha dunque regalato una splendida soddisfazione proprio nell’anno dell’addio di Tania Cagnotto, ma a livello mondiale la battaglia sarà durissima e per il podio servirebbe una grande impresa.

Anche per il nuoto sincronizzato l’appuntamento sarà con il turno preliminare, alle ore 11.00 del mattino per quanto riguarda il solo tecnico e poi alle ore 16.00 con il duo tecnico. Nel solo gareggerà Linda Cerruti sulle note di "E lucevan le stelle" dalla Tosca di Giacomo Puccini (coreografia di Gana Maximova), mentre nel duo la coppia azzurra sarà formata dalla stessa Linda Cerruti e da Costanza Ferro, sulla musica de “L’estate" di Antonio Vivaldi, coreografia sempre a cura di Gana Maximova.

La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente, coperta sia dalla Rai sia da Eurosport: oggi l’appuntamento sarà su Rai Sport + HD (il canale tematico disponibile al numero 57 del telecomando), ma da domani ci sarà spazio anche su Rai Due per le finali, mentre sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

