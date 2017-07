Diretta Roma-Slovacko: qui il brasiliano Juan Jesus, 26 anni (LAPRESSE)

DIRETTA ROMA-SLOVACKO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Secondo appuntamento con il precampionato 2017 della Roma: nel pomeriggio di venerdì 14 luglio la squadra giallorossa affronterà in amichevole i cechi dell’FC Slovacko, si gioca allo stadio La Pineta di Pinzolo dalle ore 16:00. Nel test match numero 2 della sua estate, la Roma alza il livello dell’avversario: dopo la selezione locale del Pinzolo ecco una formazione internazionale che, nell’ultimo campionato ceco (la Synot Liga), si è classifica al dodicesimo posto con 32 punti, a +5 sulla zona retrocessione. CLICCA QUI PER SEGUIRE L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (14 LUGLIO 2017)

Per i ragazzi di Eusebio Di Francesco si tratta dell’ultima amichevole nel nord Italia: domenica (16 luglio) infatti la truppa romanista volerà negli Stati Uniti dove sarà impegnata in tre partite valide per l’International Champions Cup, l’ormai tradizionale rassegna estiva che mette di fronte le migliori squadre del mondo in continenti diversi (America ma anche Asia ed Europa). Per il test contro i cechi dell’FC Slovacko, mister Di Francesco deve ancora fare a meno dei vari nazionali che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza: il portiere Skorupski, i difensori Manolas e Moreno, i centrocampisti De Rossi, Nainggolan, Strootman e Pellegrini e gli attaccanti El Shaarawy e Dzeko.

Non potranno scendere in campo nemmeno i tre giocatori infortunati ovvero l’olandese Rick Karsdorp, uno dei nuovi acquisti targati Monchi, il brasiliano Emerson Palmieri e Alessandro Florenzi. Probabile un undici titolare simile a quello sceso in campo martedì per affrontare il Pinzolo: in porta Alisson Becker, in difesa Leandro Castan e Juan Jesus, terzini Bruno Peres e il classe 1999 Luca Pellegrini, uno dei giovani aggregati dalla formazione Primavera. Il trio di centrocampo sarà probabilmente composto da Vainqueur, Gonalons e Gerson, davanti invece Tumminello supportati dalle ali Riccardo Cappa e Perotti. A disposizione i portieri Lobont, Stefano Greco e Andrea Romagnoli, i difensori Gyomber, Nani, De Santis, Nura e Seck, i centrocampisti Matteo Ricci, Ciavattini, Valeau e Marcucci e gli attaccanti Antonucci, Keba Coly e Sadiq.

L’FC Slovacko è allenato da Stanislav Levy, 59 anni, e dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali l’esperto Michal Dalek, 34 anni, davanti a lui i difensori centrali Hofmann e Brecka mentre gli esterni bassi dovrebbero essere Reinberk a destra e Simko a sinistra. A centrocampo previsti Machalik e il capitano Sumulikoski, macedone di 36 anni. Più avanzato Kalouda in posizione di trequartista, mentre le ali Navratil e Rezek sosterranno la punta Tomas Zajc. L’amichevole di Pinzolo tra Roma ed FC Slovacko sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Roma Channel, visibile solo per gli abbonati al numero 213 del bouquet Sky: telecronaca dalle ore 16:00. Diretta anche in streaming video sulla pagina Facebook ufficiale della società giallorossa, AS Roma.

© Riproduzione Riservata.