Nikola Kalinic, Fiorentina - LaPresse

KALINIC AL MILAN CALCIOMERCATO LIVE: IL CROATO HA GIÀ DISDETTO L’APPARTAMENTO FIORENTINO – In attesa degli arrivi di Biglia e Bonucci, il Milan prosegue senza sosta questo calciomercato estivo 2017 fin qui impeccabile. Manca ancora un ultimo tassello, quello riguardante il centravanti. Il club rossonero è infatti alla ricerca del classico bomber da 20/30 gol a stagione, quelli che sono mancati moltissimo negli ultimi anni dalle parti della San Siro indiavolata. Il prescelto sembrerebbe essere Nikola Kalinic, attaccante della nazionale croata, di proprietà della Fiorentina. Il centravanti dell’est Europa piace ormai da tempo ai rossoneri, e di certo non è una novità, e ogni giorno che passa aumentano le possibilità che lo stesso si trasferisca in Lombardia. Ieri giornata importante a riguardo, con Kalinic che ha lasciato il ritiro della Fiorentina di Moena, apparentemente senza un vero e proprio motivo. La versione ufficiale parla di questioni famigliari, ma dietro tali parole si potrebbe nascondere qualsiasi cosa, in particolare, l’attesa di novità sul proprio futuro.

Tra l’altro, indiscrezioni raccolte dai colleghi de Il Corriere Fiorentino, raccontano di un Kalinic che avrebbe già disdetto il contratto di affitto per l’appartamento in centro a Firenze, chiaro indizio circa le volontà del giocatore della Viola, ormai entrato nell’ottica di svestire la casacca dei gigliati. Il Milan sarebbe pronto ad acquistare Kalinic ma non vorrebbe offrire più di 20/25 milioni di euro, mentre le richieste della società toscana sono più vicine ai 30/35. Per queste ragioni l’operazione non si è ancora chiusa, ma rimane comunque caldissima, anche se il duo Fassone-Mirabelli si sta comunque guardando attorno in cerca di valide alternative. Non è ad esempio una novità l’interesse per Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund, per cui sarebbero già stati predisposti ben 60 milioni di euro, con ingaggio da 7,5 milioni. Attenzione infine anche a Belotti, centravanti del Torino e della nazionale italiana, che piace moltissimo alla dirigenza rossonera.

