LUCAS LEIVA ALLA LAZIO / Calciomercato, il brasiliano del Liverpool sarà l'erede di Lucas Biglia

LUCAS LEIVA ALLA LAZIO, CALCIOMERCATO: IL BRASILIANO NON CONVOCATO DAL LIVERPOOL - Il brasiliano del Liverpool Lucas Leiva non è stato convocato dal Liverpool per l'amichevole di questa sera contro il Wigan a darne notizia è il The Guardian nella sua versione online. Questa potrebbe essere l'ulteriore conferma della trattativa in fase avanzata tra il club biancoceleste e la società inglese per il centrocampista brasiliano. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma già da stasera potremo vedere se davvero il ragazzo non sarà presente nella sfida contro il club inglese. Sarà poi interessante capire i dettagli dell'affare con la Lazio che pare pronta a sborsare cinque milioni di sterline per prendere il talentuoso centrocampista. Di sicuro per la Lazio è un ottimo colpo anche se consideriamo l'esperienza di questo ragazzo che oltre a dare un tono alla squadra in campo sarà utile nello spogliatoio.

LUCAS LEIVA ALLA LAZIO, CALCIOMERCATO: SARA' L'EREDE DI LUCAS BIGLIA - Lucas Leiva è a un passo dalla Lazio, sarà lui a prendere il posto di Lucas Biglia partito verso il Milan di Vincenzo Montella. Centrocampista dotato di personalità e grande dinamismo arriverà dal Liverpool per rinforzare il reparto orfano del talento albisceleste. Il Dailystar parla di un'offerta da cinque milioni di sterline, recapitata direttamente al club di Anfield e che sarebbe stata accettata praticamente subito. Non c'è ancora l'ufficialità ma si è capito bene l'andamento delle cose e si potrà chiudere già nelle prossime ore. Nel tempo Lucas Leiva ha dimostrato di essere un calciatore adatto a giocare in diversi ruoli. Centrocampista di interdizione, abile a rubare il pallone, crescendo in Europa ha imparato anche a impostare la manovra. Di certo è un giocatore molto diverso da Lucas Biglia anche se probabilmente potrà offrire maggior fisicità a un centrocampo in difficoltà a volte per la troppa leggerezza soprattutto quando mancava l'apporto di Sergej Milinkovic-Savic.

