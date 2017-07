Linfield-Celtic/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Linfield-Celtic, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA LINFIELD-CELTIC: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2018, ANDATA) - Linfield-Celtic verrà diretta dall'arbitro spagnolo Alejandro Hernandez; alle ore 18 di venerdì 14 luglio, presso Windsor Park a Belfast, le due squadre giocano quello che è di fatto il posticipo nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Come arrivano le due formazioni a questo incontro? Per il Linfield, che è tornato a vincere il campionato nord-irlandese dopo ben cinque anni e che è in assoluto la squadra più titolata dell'Irlanda del Nord, l'obiettivo minimo era raggiungere il secondo turno preliminare, visto l'accoppiamento con la compagine di San Marino.

Tuttavia il passaggio del turno è stato assolutamente non agevole, visto che la goleada che i bookmakers avevano pronosticato non si è concretizzata ed anzi il Linfield ha passato il turno solo grazie alla vittoria casalinga per 1 a 0, arrivata per giunta solo all'89° con un goal di Stewart. Al ritorno è maturato uno 0 a 0 con qualche brivido di troppo e senza ombra di dubbio la compagine campione dell'Irlanda del Nord dovrà fare molto di più se vuole pensare di poter passare il turno contro la compagine scozzese, che comunque non deve assolutamente sottovalutare l'impegno.

Gli scozzesi vengono da una stagione dove hanno vinto il sesto titolo consecutivo in patria, un dominio che se da un lato deve senza dubbio rendere felici i tifosi, dall'altro fa capire come il calcio scozzese stia attraversando una profonda crisi, il cui segno tangibile è anche la incredibile eliminazione dei Rangers Glasgow nei preliminari di Europa League. L'obiettivo dichiarato del Celtic è ovviamente quello di passare il turno e di arrivare alla fase a gironi, anche se il mercato portato avanti fino a questo momento non è sicuramente dei più entusiasmanti in ottica europea.

Per il Celtic quella contro il Linfield sarà la prima partita ufficiale della stagione, che in patria comincerà il 5 agosto, quindi i ragazzi di Rodgers dovranno fare molta attenzione. Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Linfield, vista la caratura dell'avversario, dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 abbastanza prudente, con l'obiettivo di riuscire a mantenere inviolata la propria porta. Tutti si aspettano molto da Aaron Burns, che nel doppio confronto con La Fiorita ha effettivamente deluso le attese. La compagine nordirlandese proverà a fare molta densità in mezzo al campo e ad arginare Dembelè, senza dubbio l'uomo più talentuoso dei Celtic.

Per quanto riguarda questi ultimi, non vi dovrebbero essere troppe novità rispetto alla formazione tipo che ha dominato la scorsa stagione in Scozia: l'unico nuovo innesto dovrebbe essere Ryan Christie, esterno sinistro tornato alla base dopo l'esperienza all'Aberdeen. Riguardo ai pronostici su questo match, il Celtic parte ovviamente stra-favorito. La Snai quota un suo successo a 1,14, contro la quota di 15,25 assegnata agli avversari.

Non è prevista una diretta tv per Linfield-Celtic, nè una diretta streaming video: la copertura da parte di Mediaset Premium inizierà dai turni successivi, e dunque per il momento tutti gli appassionati si dovranno accontentare delle informazioni utili sulle due squadre attraverso i canali social, oppure sul sito ufficiale della UEFA che troveranno all'indirizzo www.uefa.com, per curiosità legate alla partita.

