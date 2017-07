Probabili formazioni/ Roma-Slovacko: le ultime novità live (amichevole, oggi 14 luglio)

Probabili formazioni Roma-Slovacko: Diego Perotti (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SLOVACKO: LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE) - Seconda amichevole per la Roma di Eusebio Di Francesco: oggi infatti i giallorossi scenderanno in campo contro lo Slovacko, test sicuramente più probante del precedente perché si tratta di una squadra della Serie A ceca. A Pinzolo dunque il livello comincia ad alzarsi, in attesa delle amichevoli di lusso che la Roma disputerà in America per la International Champions Cup: per il momento siamo ancora nella fase del lavoro duro, per mettere benzina nelle gambe, e queste prime amichevoli servono soprattutto per trovare l’amalgama fra giocatori vecchi e nuovi (a dire il vero pochi) e per affinare gli automatismi di gioco voluti dal nuovo allenatore. Tutto ciò premesso, possiamo passare ad analizzare le probabili formazioni di Roma-Slovacko, in programma alle ore 16.00 di oggi pomeriggio a Pinzolo, sede del ritiro in Trentino dei giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Considerate le assenze dei nazionali non ancora rientrati e degli infortunati, mister Eusebio Di Francesco avrà scelte piuttosto ridotte e con il necessario ricorso a numerosi giovani. In porta ci sarà il titolare Alisson Becker, in difesa ecco la coppia centrale tutta brasiliana con Leandro Castan e Juan Jesus, terzini l’altro verdeoro Bruno Peres e il classe 1999 Luca Pellegrini, uno dei giovani aggregati dalla formazione Primavera. Il trio di centrocampo sarà probabilmente composto da Vainqueur, che è rientrato dal Marsiglia e deve capire il suo futuro, l’altro francese Gonalons e Gerson, davanti invece Tumminello come punta centrale, supportato dalle ali Riccardo Cappa e Perotti, unico big dell’attacco già a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACKO - Proviamo ad ipotizzare anche una formazione tipo per gli odierni avversari della Roma. Tra i pali l’allenatore Stanislav Levy schiererà l’esperto Michal Dalek, 34 anni, davanti a lui i difensori centrali Hofmann e Brecka mentre gli esterni bassi dovrebbero essere Reinberk a destra e Simko a sinistra. A centrocampo ci attendiamo in campo Machalik e il capitano Sumulikoski, macedone di 36 anni. Più avanzato Kalouda in posizione di trequartista, mentre le ali Navratil e Rezek sosterranno la punta Tomas Zajc.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Castan, Juan Jesus, Lu. Pellegrini; Vainqueur, Gonalons, Gerson; Cappa, Tumminello, Perotti. All. Di Francesco.

SLOVACKO (4-2-3-1): Dalek; Reinberk, Hofmann, Brecka, Simko; Machalik, Sumulikoski; Navratil, Kalouda, Rezek; Zajc. All. Levy.

