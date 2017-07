Star Sixes 2017: da sinistra gli inglesi Rio Ferdinand, Michael Owen, David James ed Emile Heskey (LAPRESSE)

RISULTATI STAR SIXES 2017, ITALIA-NIGERIA: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, FORMAZIONI, ORARIO (14 LUGLIO) - Venerdì 14 luglio 2017 va in scena la seconda giornata dello Star Sixes, il torneo di calcio a 6 che a Londra sta mettendo di fronte alcune squadre nazionali formate da vecchie glorie del calcio mondiale. L’Italia sarà impegnata nella quarta partita e se la vedrà con la Nigeria: calcio d’inizio alle ore 22:15 italiane (le 21:15 inglesi).

Ad aprire il programma del venerdì saranno le sfide del gruppo C, quindi Francia-Portogallo che prenderà il via alle 20:30 nostrane e Danimarca-Germania, prevista per le 21:00 ora italiana. A seguire il primo match del gruppo B, quello degli azzurri, ovvero Cina-Brasile (inizio ore 21:30) mentre a seguire scenderanno in campo Italia e Nigeria. A completare il quadro le partite valide per il gruppo A: Spagna-Messico alle ore 22:45 e per ultimi i padroni di casa dell’Inghilterra, opposti ai cugini britannici della Scozia dalle 23:15. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLO STAR SIXES 2017 (VENERDì 14 LUGLIO)

Il regolamento del torneo prevede partite da 20 minuti senza intervallo; nei turni ad eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali e finali) si passerà a due tempi di gioco da 15’ ciascuno, per un totale di 30 minuti. In caso di pareggio non sono previsti i tempi supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore, con 3 tiri per squadra. Al termine della fase a gironi accederanno ai quarti le prime due di ciascun gruppo più le due migliori terze, quindi 8 squadre in totale.

Per lo Star Sixes di Londra, l’Italia ha convocato i seguenti giocatori: il portiere Marco Amelia, i difensori Luciano Zauri e Massimo Oddo, i centrocampisti Simone Barone, Angelo Di Livio e Stefano Fiore e gli attaccanti Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero, Marco Delvecchio e Fabrizio Ravanelli. Il capitano è Del Piero. La rappresentativa della Nigeria non è da meno, con alcuni dei giocatori che si sono distinti sulla scena internazionale negli anni ’90. Il portiere è Peter Rufai, i difensori Taribo West, Joseph Yobo e Celestine Babayaro, centrocampisti Jay-Jay Okocha e Garba Lawal ed attaccanti Julius Agahowa, Viktor Ikpeba e Daniel Amokachi.

Tutto il programma dello Star Sixes 2017, quindi anche la partita di venerdì sera tra Italia e Nigeria (inizio ore 22:15 italiane), sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca a cura di Roberto Marchesi e Gabriele Giustiniani. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire le sfide anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti anche sul sito internet ufficiale starsixes.com.

RISULTATI STAR SIXES 2017 (VENERDI’ 14 LUGLIO 2017)

ore 20:30 Francia-Portogallo (gruppo C)

ore 21:00 Danimarca-Germania (gruppo C)

ore 21:30 Cina-Brasile (gruppo B)

ore 22:15 Italia-Nigeria (gruppo B)

ore 22:45 Spagna-Messico (gruppo A)

ore 23:15 Inghilterra-Scozia (gruppo A)

