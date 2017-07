Sorteggio Champions League/ Diretta streaming video e info tv, 3^ turno preliminare (oggi, 14 luglio 2017)

Diretta sorteggio Champions League, 3^ turno preliminare (Foto LaPresse)

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: INFO STREAMING VIDEO E TV, 3^ TURNO PRELIMINARE (14 LUGLIO 2017) - Venerdì 14 luglio alle ore 12, presso il quartier generale della UEFA a Nyon, si terrà il sorteggio del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Penultimo step prima della fase a gironi, vedrà coinvolte 30 squadre; saranno dunque 15 le partite alle quali assisteremo, ovviamente con sfide di andata e ritorno. Il sorteggio sarà effettuato prima che siano note tutte le squadre che vi parteciperanno: 17 di queste infatti devono uscire dal secondo turno preliminare, che si concluderà la prossima settimana.

Questo significa che alcuni accoppiamenti saranno ancora virtuali, vale a dire sapremo che la vincente di una tale sfida giocherà contro la vincente di un’altra. Per quanto riguarda la formula, le urne saranno divise in tre gruppi distinti, ciascuno da dieci squadre: in ognuno di questi gruppi ci saranno cinque teste di serie e cinque non teste di serie, in modo da definire gli accoppiamenti. Inoltre, in due di questi gruppi saranno inserite le squadre campioni dei loro rispettivi campionati; tre di loro (Olympiacos, Slavia Praga e Viitorul) compaiono già nell’urna, le altre ovviamente dovranno arrivare dal secondo turno preliminare.

E’ già invece conosciuto il gruppo dei piazzati: le teste di serie sono Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen, Cska Mosca e Bruges mentre le non teste di serie sono Steaua Bucarest, Young Boys, Nizza, Istanbul Basaksehir e Aek Atene. Iniziamo a vedere nomi interessanti; da ricordare anche che le squadre che verranno eliminate nel terzo turno preliminare non chiuderanno la loro esperienza europea, ma andranno a giocare lo spareggio in Europa League per provare a entrare nei gironi di quel torneo.

Il Napoli aspetta di conoscere la sua avversaria: essendo arrivati terzi nel campionato italiano, i partenopei non sono coinvolti dal sorteggio di oggi ma potrebbero già iniziare a trarre qualche conclusione, vedendo quali saranno gli incroci soprattutto nei primi due gruppi e potendo già sapere, per esempio, che una di due determinate squadre non proseguirà la sua corsa. Sia come sia, il Napoli riuscirà a evitare le big nel sorteggio dei playoff e dunque dovrebbe comunque partire favorito nella sua doppia sfida.

Non ci sarà la possibilità di seguire in diretta tv il sorteggio del terzo turno preliminare di Champions League; tuttavia, come sempre, gli appassionati potranno assistere alle immagini da Nyon grazie al servizio di diretta streaming video, che non comporta costi e sarà messo a disposizione sul sito ufficiale della UEFA, all’indirizzo www.uefa.com.

