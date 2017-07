Sorteggio Europa League/ Diretta info streaming video e info tv: l'avversaria del Milan è... (preliminari)

Diretta sorteggio Europa League, 3^ turno preliminare (Foto LaPresse)

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: INFO STREAMING VIDEO E TV, GLI ACCOPPIAMENTI DEL TERZO TURNO PRELIMINARE (14 LUGLIO 2017) - Venerdì 14 luglio, alle ore 13 presso la consueta sede di Nyon - quartier generale della UEFA - l’Europa League 2017-2018 svela tramite sorteggio gli accoppiamenti del terzo turno preliminare, nel quale è coinvolto anche il Milan. Naturalmente non conosceremo le singole partite: il secondo turno delle qualificazioni è ancora in corso e solo la prossima settimana si giocheranno le partite di ritorno.

Sono 25 le formazioni che attendono già al terzo turno preliminare, avendo centrato la qualificazione diretta grazie al piazzamento in campionato abbinato al ranking UEFA per federazioni; ne arriveranno invece 33 dalle sfide ancora in essere, il che vuol dire che le partite del terzo turno preliminare saranno 29, e si giocheranno con andata il 27 luglio e ritorno il 3 agosto. il sorteggio funziona per coefficiente: le squadre saranno divise in gruppi con un uguale numero di teste di serie e non teste di serie, e saranno poi estratte per formare la sfida.

Per quanto riguarda le formazioni ancora impegnate nel secondo turno preliminare, si terrà conto del coefficiente della squadra più alta (questo perchè in caso dovesse qualificarsi la “sfavorita” il concetto non cambierebbe). Per intenderci, il Milan ha un coefficiente di 47,666: è quinta nella speciale graduatoria, e non potrà sfidare gli squadroni (per esempio Zenit San Pietroburgo o Athletic Bilbao). Oggi potrebbe conoscere direttamente la sua avversaria, oppure sapere di dover giocare contro la vincente di una determinata sfida.

Ricordiamo anche che dopo il terzo turno ci sarà il playoff, ultimo scoglio per l’ingresso nella fase a gironi di Europa League; dunque il Milan dovrà eventualmente superare due turni per tornare ufficialmente nella fase finale di un torneo europeo, dalla quale manca ormai da tre stagioni. Possiamo dire senza timore di smentite che l’impegno per i rossoneri non dovrebbe essere impossibile: come abbiamo visto la squadra di Vincenzo Montella non giocherà contro le big, e le altre non sembrano essere al livello di una formazione che si è anche rinnovata nei primi giorni di calciomercato migliorando sensibilmente il gruppo che il tecnico aveva a disposizione lo scorso anno. Staremo a vedere quello che succederà dunque, a partire dalle ore 13.

Non è prevista una diretta tv per il sorteggio di Europa League 2017-2018; tuttavia sarà possibile seguire la cerimonia degli accoppiamenti per il terzo turno preliminare in diretta streaming video, che come al solito viene garantita dal sito ufficiale della UEFA all’indirizzo www.uefa.com, dove troverete anche informazioni utili sulle squadre che sono coinvolte nell’estrazione dalle urne.

