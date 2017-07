Totti dirigente/ Il capitano ha incontrato Pallotta: presto avrà un ruolo nella Roma

Francesco Totti (Foto: Lapresse)

TOTTI DIRIGENTE. IL CAPITANO HA INCONTRATO PALLOTTA: PRESTO AVRA’ UN RUOLO NELLA ROMA - Totti dirigente della Roma, c’è la fumata bianca. L’ex capitano giallorosso ha incontrato il presidente James Pallotta per definire il proprio futuro all’interno del club per cui ha giocato dal 1992 al 2017. L’esito del faccia a faccia è stato positivo, come confermato dallo stesso Totti. “Com’è andata? Bene, bene. Sono molto soddisfatto dell’incontro. Ancora non sono un dirigente della Roma – ha precisato il Pupone - ma lo diventerò presto”. Nei giorni scorsi Totti e Pallotta si sono sentiti spesso, con Francesco tentato di continuare a correre dietro un pallone. Prima tra i due c’è stato un incontro a Trigoria, quindi il meeting decisivo che ha sancito una volta per tutte il futuro imminente di Francesco Totti, con tanto di stretta di mano e dichiarazioni ufficiali.



Fine della telenovela, dunque. Totti diventerà presto dirigente della Roma, dove aiuterà il ds Monchi e l’allenatore Di Francesco, due che hanno fortemente voluto il numero dieci al loro fianco. L’incontro tra Pallotta e Totti è stato utile al presidente americano per definire la strategia di medio periodo del club giallorosso. Due sono i punti emersi. Il primo: Totti diventerà una pietra miliare della Roma in un ruolo dirigenziale. Il secondo: i big della squadra non si toccano. Nainggolan e Manolas restano a Trigoria. Almeno fino al prossimo colpo di scena la situazione non dovrebbe cambiare.

