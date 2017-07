Tour de France 2017/ Diretta streaming video e tv: vincitore, percorso e orari 13^ tappa (oggi 14 luglio)

Diretta Tour de France: le squadre saranno decisive oggi (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING VIDEO E TV: VINCITORE, PERCORSO E ORARI (13^ TAPPA SAINT GIRONS-FOIX) - Oggi il Tour de France 2017 vive la sua tredicesima tappa Saint Girons-Foix di 101 km. Il primo dato che colpisce è quello relativo alla brevità del percorso, ma il 14 luglio in Francia è festa nazionale e di conseguenza la Grande Boucle non può proporre una tappa banale. Siamo ancora sui Pirenei e l’evidente intenzione degli organizzatori del Tour de France è che possa essere una tappa in cui la bagarre possa accendersi fin da subito, approfittando della brevità del tracciato perché ci sia battaglia fin dalla prima delle tre salite in programma. Allora non perdiamo altro tempo e andiamo adesso ad esaminare in maggior dettaglio che cosa ci attende lungo il percorso della tredicesima tappa Saint Girons-Foix del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI IL TOUR DE FRANCE 2017

La partenza avrà luogo da Saint Girons, nel Midi-Pirenei, alle ore 14.45, considerata la brevità del tracciato. La miccia potrebbe accendersi già per lo sprint intermedio che sarà collocato in località Seix dopo soli 13,5 km e che farà gola a molti, poi ci saranno le montagne, che avranno inizio dopo appena 25 km. Si tratterà di tre Gran Premi della Montagna di prima categoria: il primo sarà il Col de Latrape, collocato al km 31 al termine di appena 5,6 km ma con una pendenza media da non sottovalutare (7,3%). Più impegnativo sarà il Col d'Agnes, che avrà inizio appena al termine della precedente discesa: il Gpm sarà collocato al km 46,5, al termine di 10 km di ascesa con una pendenza media dell’8,2%. Salita dunque lunga e dura, nella quale si potrebbe cominciare a fare davvero la selezione, almeno negli auspici degli organizzatori.

La discesa sarà decisamente lunga e al termine si ricomincerà ancora una volta a risalire quasi subito: l’ultima fatica di giornata sarà il Mur de Péguère, una salita di 9,3 km al 7,9% di pendenza media. Se però il Col d’Agnes era una salita regolare, stavolta il dato medio dice poco: i primi 4 km del Mur de Péguère sono decisamente facili, poi la strada si impennerà e in particolare gli ultimi 3 km saranno micidiali, con due strappi rispettivamente al 18% e al 16% e mai sotto all’11%.

Un vero e proprio ‘muro’, appunto, come il nome dice benissimo. Al Gpm saremo al km 74 e dunque ne mancheranno ben 27 all’arrivo di Foix, i primi in discesa e poi in un falsopiano che tenderà a scendere sempre più dolcemente. Sarà una lotta di gambe ma anche di gambe e di strategia, pure le squadre avranno un ruolo fondamentale in una frazione disegnata in questo modo.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà alle ore 13.45 sul canale tematico con una lunga anteprima (a tappa non ancora iniziata), poi ecco dalle ore 15.00 la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello (dalle 15.30 solo su Rai Tre), con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle.

Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 14.45 (al momento della partenza), al termine della frazione ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

© Riproduzione Riservata.