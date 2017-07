Video Italia Brasile Star Sixes 2017

VIDEO ITALIA BRASILE (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (STAR SIXES 2017)- E’ cominciato con una sconfitta l’avventura dell’Italia nella Star Sixes 2017, il torneo che mette 6 contro 6 tra le leggende del calcio intenzionale divisi per nazionalità. Tra le partite più attese del calendario di ieri, di certo il match tra Italia e Brasile non ha disatteso le aspettative della vigilia almeno in termini di spettacolo: in campo per gli azzurri partono Amelia, Oddo, Zauri, Fiore, Di Canio e Del Piero con la fascia di capitano. Il match però vien acceso fin da subito dalla formazione verdeoro e specialmente da Juninho che poco dopo il fischio d’inizio trova già il gol del vantaggio per il Brasile. Gli azzurri incassano il colpo e cominciano a capire come rispondere alla magia del gioco brasiliano: la luce si accende quando al posto di Di Canio arriva in campo Delvecchio. L’ex giallorosso firma infatti il gol del pareggio beffando l’ex rossonero Dida e gli azzurri tornano finalmente a sorridere. La festa per l’Italia però dura molto poco perché poi ci pensa Belletti a riportate il Brasile in vantaggio e da qui il clima allo Star sixes 2017 diventa a dir poco rovente.

Una punizione pare poi riaccender le speranza per l’Italia: Del Piero serve Di Livio che centra però il traversone. Poco male perché gli azzurri non perdono la pazienza e tornano all’attacco con Di Canio e Di Livio veri trascinatori negli istanti finali del match. Il brasile però non si lascia affatto intimorire e con Rivaldo Amelia rimane parecchio impegnato tra i pali. Al termine una tripla rabona verdeoro pare chiudere il match: Del Pero sciupa nel finale una bella combinazione su calcio di rigore, ma il clima ormai si è completamente raffreddato. Il risultato e il successo va quindi al Brasile, ma l’Italia non deve ancora disperare perché la qualificazione al tabellone finale della Star Sixes 2017 non è ancora compromessa.Prossimo appuntamento per gli azzurri già stasera venerdì 14 luglio alle ore 22.15 contro la Nigeria.

