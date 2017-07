Wimbledon 2017/ Diretta Federer Berdych, Querrey Cilic: info streaming video e tv, orario delle semifinali

Roger Federer è di nuovo in semifinale a Wimbledon 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA WIMBLEDON 2017: FEDERER BERDYCH, QUERREY CILIC INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 14 LUGLIO) - Semifinali maschili a Wimbledon 2017: venerdì 14 luglio, con inizio alle ore 14 italiane, vivremo le sfide Federer-Berdych e Querrey-Cilic. Alzi la mano chi si aspettava un tabellone del genere: il solo Roger Federer tra i big Four in semifinale e tre giocatori che, per quanto facciano parte del seeding del torneo, non erano certo tra i favoriti per arrivare a due partite dal titolo dello Slam.

Invece questo Wimbledon si è rivelato una sorta di gioco al massacro: il primo a cadere è stato Rafa Nadal, fatto fuori da Gilles Muller e due set giocati malissimo che non è riuscito a recuperare. Poi, in un giovedì che a suo modo rimarrà nella storia, Andy Murray ha pagato dazio ai problemi all’anca perdendo 1-6 1-6 i due set conclusivi contro Sam Querrey, dopo che era faticosamente salito sul 2-1 vincendo un tie break nel quale aveva scialacquato tre set point consecutivi.

Poco più tardi, sul campo numero 1 Novak Djokovic ha alzato bandiera bianca contro Tomas Berdych: a metà primo set ha smesso di colpire la palla con forza e in uno scenario surreale - nemmeno il ceco sapeva bene cosa fare - ha perso il tie break e chiesto un timeout medico, ma quando si è fatto strappare il servizio è andato a stringere la mano al suo avversario, rivelando che quello potrebbe essere stato l’ultimo match del 2017.

Il solo Roger Federer ha tenuto fede al pronostico, schiantando Milos Raonic in meno di due ore; così, quelle che potevano essere - e avrebbero dovuto essere - delle semifinali straordinarie con i quattro fenomeni finalmente riuniti, ha di fatto assunto le sembianze di un’autostrada per il Re svizzero, mai così vicino al suo ottavo Wimbledon da quando, cinque anni fa, aveva centrato il settebello.

Chiaramente le partite vanno giocate e gli avversari possono rivelare sorprese inaspettate, ma se guardiamo ai rapporti di forza, alle motivazioni e al torneo, Federer parte favorito contro Berdych e lo sarà in un’eventuale finale contro Querrey o Cilic; sicuramente lo svizzero dovrà impegnarsi al massimo contro il ceco, che nei quarti di finale di Miami lo aveva messo a durissima prova e avrebbe certamente meritato miglior sorte.

Tuttavia qui siamo sulla distanza dei tre set su cinque, e ben conosciamo le difficoltà di Berdych nel chiudere quando la palla diventa pesante, un fattore che purtroppo gli ha limitato una carriera che sarebbe potuta essere ben più ricca di soddisfazioni; il ricordo della finale raggiunta nel 2010 e della vittoria contro Federer strada facendo dovrà essere la spinta per lui, oltre alla leggerezza mentale nel pensare che, tra i due sfidanti, sia ovviamente Federer quello con tutta la pressione addosso perchè è dallo svizzero che ci si aspetta il grande trionfo e la continuazione della leggenda dopo aver già trionfato agli Australian Open.

Dall’altra parte, sicuramente Marin Cilic parte in vantaggio: il croato ha già giocato e vinto una finale Slam, non si pensava che sull’erba potesse avere questo rendimento ma lo ha ampiamente dimostrato nel corso di tutte le due settimane giocate a Londra. Querrey è un osso duro ed è tornato su livelli che non conosceva da anni, però è anche vero che nel suo percorso verso la semifinale ha raramente incrociato giocatori imbattibili, e contro lo stesso Murray è stato aiutato dall’anca ballerina dello scozzese che molto probabilmente al 100% della condizione avrebbe avuto la meglio. Ci attendono comunque due match interessantissimi: staremo a vedere quale sarà la finale che si comporrà.

Le semifinali maschili di Wimbledon 2017 sono in diretta tv su Sky Sport 1, dove verranno anche garantiti approfondimenti da studio (con la conduzione di Eleonora Cottarelli e l’intervento degli ospiti).Tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno avvalersi, in assenza di un televisore, del servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.