Andrea Belotti (Foto: Lapresse)

BELOTTI AL MILAN? CALCIOMERCATO, I ROSSONERI TORNANO ALL'ASSALTO - Il Milan sfoglia la margherita del calciomercato: Belotti, Aubameyang o Kalinic? Fassone e Mirabelli devono decidere chi sarà il prossimo attaccante su cui mettere le mani, in base alle esigenze tattiche di Montella, certo, ma anche e soprattutto alle dinamiche di mercato. In questo momento Andrea Belotti ha scalzato tutti ed è diventata la prima scelta del Diavolo. Seguono a ruota Pierre-Emerick Aubameyang e Nikola Kalinic. Belotti, tra i tre, è l'uomo forse più facile da raggiungere. Con il Gallo, riporta Il Corriere dello Sport, non ci sarebbero problemi: il centravanti del Torino, da sempre tifoso rossonero, sarebbe felicissimo di trasferirsi a Milano e si acconteterebbe di un ingaggio di 3-3,5 milioni di euro a stagione. Uno stipendio decisamente più abbordabile di quello chiesto da Aubameyang.



Il problema, semmai, è trovare il giusto compromesso con il Torino. Su Belotti pende sempre una clausola rescissoria, valida per l'estero, di 100 milioni di euro: è questa la cifra attorno alla quale Cairo ha intenzione di trattare con chiunque sia interessato al Gallo. Fassone, intanto, sta gradualmente alzando lo spessore della proposta milanista. Nelle ultime ore si è parlato di 60 milioni di euro cash in aggiunta ai cartellini di M'Baye Niang, valutato circa 15 milioni di euro, e Gabriel Paletta, 5. Il Milan avrebbe messo sul tavolo anche una proposta alternativa: 80 milioni cash senza contropartite tecniche. La distanza tra domanda e offerta si sta riducendo. Basterà per arrivare alla fumata bianca? (agg. Giuliani Federico)

