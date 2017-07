Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla è di Fabio Aru, ma Froome è vicino (oggi 14^ tappa)

Fabio Aru, leader della classifica del Tour de France 2017 (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (OGGI 14^ TAPPA) – Il Tour de France 2017 torna oggi protagonista con la 14^ tappa da Blagnac a Rodez e che vedrà al via la maglia gialla da leader della classifica generale ancora sulle spalle di Fabio Aru. Il campione d’Italia con grande freddezza ieri è infatti riuscito a difendersi con grande lucidità dagli attacchi del suo principale rivale Chris Froome riuscendo così a conservare fino al traguardo di Foix l’ambita casacca color del sole. Se diamo un occhio alla classifica del Tour de France 2017 però il vantaggio di Aru rimane minimo: l’alfiere dell’Astana, maglia gialla, è infatti seguito dal britannico del team Sky ad appena 6 secondi e dal francese Romain Bardet a 25 secondi. Anche in fondo dopo, l’esito della 13^ frazione i distacchi si sono rimpiccioliti: alla quarta piazza troviamo Rigoberto Uran a +352 con alle spalle in grande rispolvero al traguardo di Foix Mikel Landa ora quinto a un minuto e 9 secondo da Aru. Completano la top ten Daniel Martin (+ 01' 32''9 Simon Yates a + 02' 04'', Nairo Quintana, altro protagonista della tappa precedente, a + 02' 07'', e con Meitjes e Alberto Contador nella top ten.

Se andiamo a aprire nel dettaglio il percorso previsto per la 14^ tappa del Tour de France 2017 notiamo anche 2 gran Premi della Montagna di 3^ categoria che difficilmente però potrebbero movimentare le cose nella graduatoria riservata agli scalatori, dominata con sicurezza dal vincitore della frazione precedente Warren Barguil: il francese della Sunweb è infatti leader della classifica con 94 punti e veste la maglia a pois, seguito da Mikel Landa salito al secondo piazzamento con 33 punti. Il podio è quindi completato da Thomas De Gendt che registra un distacco dallo spagnolo del Team sky si appena una lunghezza.

Controllando le altre classifiche del Tour de fornace 2017 notiamo che a punti il leader rimane ancora una volta Marcel Kittel, in maglia verde con 363 punti e seguito nella lista da Michael Matthews a 235 punti e da Andrè Greipel invece fermo a quota 180 punti. Non dimentichiamo infine la maglia bianca associata alla classifica riservata ai giovani corridori del Tour de France 2017: il leader rimane ancora una volta Simon Yates ora con il crono generale di 55H 30' 06'', con alle spalle ancora Louis Meintjes a 2 minuti e 47 seconda e da Pierre Roger Latour a +8’29”.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017

1. Fabio Aru (Ita, Astana)

2. Chris Froome (Gbr, Sky) a 6"

3. Romain Bardet (Fra, Ag2r LA Mondiale) a 25”

4. Rigoberto Uran (Col, Cannondale ) a 35”

5. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a 1’09”

6. Daniel Martin (Irl,Quick Step Floors) a 1’32”

7. Simon Yates (Grb, Orica Scott) a 2’04”

8. Nairo Quintana (Col, Movistar) a 2’07”

9. Louis Meintjes (Rsa, UAE Team Emirates) a 4'51"

10. Alberto Contador (Spa, Trek-Sgafredo) a 5’22"

