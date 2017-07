Diretta Bologna-Sciliar: qui Simone Verdi, 25 anni (LAPRESSE)

DIRETTA BOLOGNA-SCILIAR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Prima amichevole precampionato per il Bologna di mister Roberto Donadoni, che sabato 15 luglio 2017 affronta lo Sciliar a partire dalle ore 17:00. La partita si disputa a Castelrotto, comune in provincia di Bolzano in cui i rossoblù stanno svolgendo il ritiro estivo. Per la verità la squadra, come da tradizione recente, si era già radunata nei giorni dal 3 all’8 luglio a Castiadas, località nel sud della Sardegna in cui giocatori e staff tecnico hanno alternato giorni di riposo ad un primo approccio di preparazione.

Dal 30 luglio al 5 agosto invece il Bologna si sposterà in Australia a Kitzbuhel, per la terza ed ultima fase di avvicinamento alla nuova Serie A che prenderà il via domenica 20 agosto (inizio anticipato per i Mondiali dell’anno prossimo). I ragazzi allenati da Roberto Donadoni, fresco di rinnovo del contratto fino al 2019, ripartono dopo il quindicesimo posto della stagione scorsa: un risultato che ha tenuto fede ai propositi inizio stagione (salvezza senza troppi patemi), ma che al contempo ha lasciato l’impressione di poter essere migliorabile.

In ogni caso, la dirigenza guidata dal presidente canadese Joey Saputo non s’è persa d’animo: quest’anno il Bologna proverà ad archiviare quanto prima la pratica salvezza per poi poter coltivare qualche ambizione in più. Di seguito i giocatori convocati per il ritiro di Castelletto: i portieri Angelo da Costa, Mirante, Ravaglia e Santurro, i difensori Brignani, De Maio, Gastaldello, Helander, Kraft, Maietta, Masina, Mbaye e Torosidis; poi i centrocampisti Crisetig, Donsah, Nagy, Poli, Pulgar, Taider e Juan Manuel Valencia e infine gli attaccanti Destro, Di Francesco, Falco, Falletti, Krejcì, Mounier, Okwonkwo, Petkovic e Verdi.

Per la prima amichevole estiva contro lo Sciliar, Donadoni dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Mirante tra i pali, Gastaldello e De Maio al centro della difesa, Torosidis terzino a destra e Masina sulla fascia opposta. A centrocampo Taider e Poli, più avanzato Verdi, esterni alti Di Francesco e Krejcì e davanti Mattia Destro. Mancano all’appello il difensore Giancarlo Gonzalez, impegnato con la sua nazionale (la Costa Rica) nella Gold Cup, e l’attaccante uruguaiano Felipe Avenatti che ha dovuto sostenere visite mediche aggiuntive per un’infezione alle vie respiratorie. L’amichevole precampionato tra Bologna e Sciliar sarà trasmessa in diretta streaming video dalla pagina Facebook ufficiale del club rossoblù, Bologna Fc 1909.

