Diretta Chievo-Lugano (LAPRESSE)

DIRETTA CHIEVO-LUGANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Amichevole internazionale per il Chievo che nel pomeriggio di sabato 15 luglio 2017 affronta gli svizzeri del Lugano a Brentonico, il comune in provincia di Trento in cui la squadra veronese sta svolgendo il suo ritiro precampionato. Calcio d’inizio alle ore 16:00. Terza uscita dell’estate per il Chievo di mister Rolando Maran, che ha già sostenuto due test contro avversari di rango inferiore.

Nella prima amichevole il Chievo ha segnato 9 gol alla Rappresentativa juniores del Trentino; i gialloblu sono poi tornati in campo mercoledì per sfidare la Top 22 Dilettanti veronesi. Mister Maran ha schierato un undici titolare con Seculin in porta, Bani e Cesar difensori centrali, Cacciatore terzino a destra e Nicolas Frey sul lato sinistro. A centrocampo Bastien, Nicola Rigoni ed anche Gianluca Gaudino, il classe 1996 prelevato dal Bayern Monaco che aveva saltato il primo test per un leggero problema fisico.

Sulla trequarti, in assenza del titolarissimo e neo-papà Birsa, è stato proposto un giovane della Primavera: il marocchino Sofiane Kiyine che già nel finale dell’ultima stagione ha avuto modo d’assaggiare la Serie A (7 presenze). Davanti sono partiti lo spagnolo Alejandro Rodriguez, uno degli acquisti del mercato estivo, e l’eterno Pellissier.

Proprio il capitano ha aperto e chiuso il 4-0 finale, sbloccando il risultato al terzo minuto e firmando la doppietta personale al 35’. In mezzo le altre due reti, realizzate da Rodriguez al 20’ minuto e proprio da Gaudino appena dopo la mezzora (31’). Dopo l’intervallo si è ripresentato in campo un Chievo completamente rivoltato, con l’esperto Sorrentino tra i pali e linea difensiva firmata da Depaoli a destra, Gobbi a sinistra e dalla coppia centrale Gamberini-Rigione.

A metacampo Radovanovic affiancato dalle mezzali Mbaye e Yamga, nel tridente offensivo invece Leris ha vestito i panni del rifinitore dietro alle punte Inglese e Ngissah. Contro il Lugano, Maran dovrebbe schierare il 4-3-1-2 di base, con il rientro di Birsa sulla trequarti ed il probabile inserimento in attacco dell’ultimo arrivato, Manuel Pucciarelli.

Per il Lugano, che in settimana ha giocato contro il Milan perdendo 4-0, previsto il modulo 4-4-2: davanti al portiere David da Costa agiranno i centrali difensivi Sulmoni e Golemic, a completare la retroguardia i terzini Roullier e Dragan Mihajlovic.

Il tandem di centrocampo sarà probabilmente formato da Sabbatini e Mariani, mentre gli esterni alti dovrebbero essere Guidotti sulla fascia destra e Shappl dall’altra parte. In attacco la coppia Culina-Marzouk. L’amichevole precampionato tra Chievo e Lugano non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

