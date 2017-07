Stefano Pioli guida la Fiorentina contro il Trentino Team (LaPresse)

DIRETTA FIORENTINA-TRENTINO TEAM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Fiorentina-Trentino Team è la seconda amichevole che la squadra viola disputa in questa estate: alle ore 17:30 di sabato 15 luglio altro impegno presso Moena, sede del ritiro della formazione gigliata, contro una formazione locale che precederà di quattro giorni una partita amichevole contro il Trento, prima di aprire ad altre sfide sicuramente più probanti. All’esordio stagionale la Fiorentina ha segnato 7 gol contro il Val di Fassa Team: Stefano Pioli ha potuto trarre buone indicazioni dalla sgambata e in particolare ha potuto apprezzare il buon lavoro dei giovani, che in questo momento rappresentano un’importante linfa e supporto per la rosa.

A oggi la Fiorentina è un cantiere aperto: c’è un solo volto nuovo nel ritiro di Moena, il difensore brasiliano Vitor Hugo arrivato dal Palmeiras, per il resto i giocatori a disposizione di Pioli sono gli stessi della scorsa stagione. Anzi: la società ha già fatto registrare partenze importanti (Gonzalo Rodriguez che non ha rinnovato, Borja Valero finito all’Inter) e altri potrebbero partire, da Nikola Kalinic sostanzialmente promesso al Milan a Federico Bernardeschi, per il quale la Juventus sta trattando alacremente.

Ci sono insomma tanti punti di domanda sulla Fiorentina che inizierà la stagione 2017-2018, e allora i giovani del vivaio potrebbero essere una buona risorsa. La Fiorentina aveva già giocato lo scorso anno contro il Trentino Team: si era trattato della prima amichevole della stagione e i viola avevano vinto con un netto 10-1, ottime prove da parte di Giuseppe Rossi e Mauro Zarate.

Per quanto riguarda la formazione con cui Stefano Pioli scenderà in campo oggi, è possibile che si riveda il 4-2-3-1 ma magari con qualche interprete diverso rispetto agli undici che hanno iniziato mercoledì. In porta Sportiello, con Vitor Hugo e Illanes da difensori centrali mentre sugli esterni potrebbe essere il momento del giovane Luca Ranieri (a sinistra), a destra confermato Tomovic. In mezzo probabile l’inserimento di Diakhate insieme a uno tra Cristoforo e Vecino; Ianis Hagi alle spalle della prima punta (dovrebbe essere ancora Gabriele Gori), Maganjic questa volta potrebbe partire titolare con Rebic dall’altra parte. In panchina dunque Riccardo Sottil, uno dei protagonisti nella scorsa stagione della Primavera e già in evidenza nel corso della prima amichevole.

Non è prevista una diretta tv per l’amichevole estiva tra Fiorentina e Trentino Team ma, salvo variazioni di programma, tutti i tifosi e gli appassionati potranno assistere alle immagini da Moena con la diretta streaming video garantita da it.violachannel.tv, sito ufficiale della società viola.

